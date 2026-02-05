El alcalde de Móstoles se niega a dimitir y desmiente las acusaciones de acoso sexual

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, (PP) ha defendido este jueves su presunción de inocencia y ha asegurado que se ha construido un relato "que no se corresponde con la realidad" ante la acusación de acoso sexual por parte de una concejala que ha publicado el diario El País.

"Nadie de mis concejales me ha pedido que dimita porque no hay una acusación como tal, es decir, la vía judicial no se ha explorado y en la vía del Comité de Derechos y Garantías (del partido) el caso está archivado. Por tanto, una información periodística creo que no es suficiente para que se tome ninguna decisión", ha sostenido el regidor en una rueda de prensa en la Sala de Juntas del Ayuntamiento.

Bautista ha indicado que "no sabe de qué se tiene que defender" y se ha mostrado "sorprendido" de que esta información aparezca ahora, "en un contexto político muy concreto". "Soy plenamente consciente de que cuando uno ocupa una responsabilidad pública, y además es una persona conocida, está expuesto a intentos de dañar su imagen pero debe prevalecer la presunción de inocencia", ha subrayado.

Además, ha señalado que por encima de un cargo público "está la dignidad de una persona, una familia y una trayectoria", por lo que se reserva el derecho "a poder plantear cualquier acción judicial", a la vez que ha afirmado que este asunto está en manos de sus abogados.

"Falta de pruebas"

El alcalde ha afirmado que seguirá trabajando "por y para Móstoles" y ha recordado que el caso fue archivado por "falta de pruebas" en el Comité de Derechos y Garantías del PP.

Según ha explicado, en febrero de 2024 al partido llegó un escrito remitido por una concejala en la que se hablaba "exclusivamente de presuntas discriminaciones laborales" y en el que no se mencionaba "ningún tipo de acoso sexual", y ha defendido que en la reunión con la formación se puso de manifiesto la "falta de concreción" de las acusaciones.

Considera el primer edil que es importante entender el contexto de lo ocurrido porque meses antes se habían producido conversaciones internas, antes de las propias elecciones, a la hora de elaborar la lista electoral, en las que la concejala "trasladó su interés por asumir mayores funciones políticas".

"Le dijimos que tenía que ser concejal de una gran concejalía como es la de nuevas tecnologías pero que tenía que ser a tiempo completo y ya dijo que no, que o era primer teniente de alcalde o no sería concejal a tiempo completo y se iría a su centro de trabajo y tendría la compatibilidad. Pues tras no alcanzarse esos acuerdos comenzaron los desacuerdos, desavenencias internas y quejas que posteriormente derivaron los escritos que hoy se está utilizando", ha señalado.

Además, tal y como ha detallado Bautista, la edil remitió ocho o nueve correos electrónicos dirigidos a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso "trasladando distintas quejas" y en ninguno de ellos, salvo en el último, apareció "el acoso sexual".

"Entre octubre de 2024 y abril de 2025 se instruyó el expediente correspondiente. Se solicitó información y documentación que respaldara las acusaciones y se practicaron las actuaciones necesarias. Al no corresponderse, ninguna prueba que se estuviera la denuncia ni las afirmaciones realizadas, el expediente fue archivado", ha trasladado.