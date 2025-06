Alvise se desmarca de la PCR falsa de Illa y explica que el bulo "estaba circulando masivamente" en redes sociales

Madrid/El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez, se ha desmarcado este viernes de la creación de la PCR falsa que difundió en 2021 del exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, al asegurar que era "un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales".

Así se ha pronunciado a las puertas del Tribunal Supremo, a la salida de su comparecencia ante el magistrado Javier Hernández después de que éste le ofreciera la posibilidad de declarar voluntariamente --un paso habitual en estos casos-- tras iniciar los trámites para recabar la autorización del Parlamento Europeo para investigarle por presuntos delitos de falsedad e injurias.

"Pues hoy, evidentemente, lo que le he contestado al juez es que era un documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales. (...) Y le he dado las oportunas explicaciones de que no había ningún elemento de mala fe o de injuria hacia el señor Illa", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

El eurodiputado ha calificado de "curioso" que esta denuncia la haya presentado la Fiscalía y que el PSOE figure como acusación popular. "El Partido Socialista se está presentando como acusación en todas las causas referidas a mí. O sea, es bastante llamativo, incluso pagando en algunas causas hasta 15.000 euros", ha añadido.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, en su declaración, 'Alvise' ha contestado a las preguntas de todas las partes. En concreto, el eurodiputado ha sido cuestionado sobre el origen de la prueba falsa de Illa y de dónde la obtuvo.

El político, según las citadas fuentes, ha señalado a un usuario de la red social X --antes Twitter-- como el origen del bulo. Ha reconocido que, tras verlo en la red social, lo compartió a su vez en su perfil en la misma, admitiendo que no comprobó su veracidad.

Alvise ha sostenido, confirman fuentes consultadas, que el creía que la prueba era fidedigna, puesto que ni la cuenta en la red social del PSOE ni del propio Illa lo habrían desmentido. Según ha expuesto al juez, cuando confirmó que en realidad era falsa, se apresuró a borrar su publicación, compartiendo otra en la que instaba a los socialistas a denunciar el bulo.

El eurodiputado ha explicado que su intención con la publicación de la PCR falsa era hacer una crítica en un estado de "duda social" generado en el país los días previos porque, según ha añadido, el entonces ministro se negó a hacerse la prueba.

El perplo judicial

Es la primera vez que el eurodiputado acude a declarar al alto tribunal desde que el pasado noviembre diera plantón a la Audiencia Nacional por una causa por presunta financiación ilegal que ahora está en manos del Supremo. En total, son tres los procedimientos abiertos en el Supremo que llevan su nombre: el antes mencionado; uno por presunto acoso a una fiscal de Valencia; y la relativa a la PCR falsa de Illa.

El eurodiputado ha llegado a las 9.17 horas al alto tribunal después de que el pasado 11 de abril el Supremo empezara a indagar en los "múltiples" indicios fundados de presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias por la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat.

La causa tiene su origen en 2021, cuando el Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona recibió una querella de la Fiscalía. El pasado septiembre de 2024, se envió el caso al TS, toda vez que Alvise goza de la condición de aforado por ser eurodiputado. Por defectos formales, el tribunal reenvió el procedimiento a Barcelona, lo que ralentizó el proceso.

Los hechos que se investigan se remontan al 11 de febrero de 2021, cuando Alvise publicó un tuit durante la campaña electoral a las elecciones catalanas y en el marco de un debate electoral televisado entre los candidatos, entre los que se encontraba Illa.

El dirigente publicó en su cuenta un texto que decía: "Hola Salvador Illa. Entre la LOPD o demostrar que un ministro y candidato autonómico de mi país miente... la segunda". El mensaje iba acompañado de la fotografía de un documento que simulaba un informe clínico fechado unos días antes, en el que se hacía constar el resultado "positivo" de una PCR a nombre de Illa.

De cara a la querella, la Fiscalía defendió que dicho documento es totalmente falso y que lo habría confeccionado 'Alvise' con ánimo de perjudicar a Illa y al PSC. Aún cuando había "diligencias pendientes de comprobación", el Ministerio Público consideró que, aunque "se trata de un retuit sin relación con el autor del original", seguiría siendo posible investigarle cuando menos por un delito de utilización de un documento falso e injurias.