Ángel Víctor Torres insinúa que Felipe González debería irse el PSOE

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insinuado hoy que el expresidente del Gobierno Felipe González, no debería estar en el PSOE después de las últimas críticas que ha lanzado y su afirmación de que votará en blanco porque no quiere apoyar a Pedro Sánchez. "Cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido", ha asegurado Torres, citando la frase del ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.

No obstante, ha admitido que tendrán que hacer autocrítica porque están perdiendo apoyos, pero cree que también el PP la debe hacer por estar engordando a la ultraderecha.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Canarias Radio, en la que ha criticado los ataques de Felipe González y aunque ha dicho que el expresidente puede "opinar lo que quiera" también ha apuntado que "él no es cualquiera".

El ministro asegura que él nunca criticaría a su organización política junto con partidos y medios que "atacan históricamente" al PSOE y cree que González tampoco lo debería hacer. En este punto, ha insinuado que el histórico dirigente del PSOE no debería estar en la organización.

"Qué haces tú en ese partido"

Lo ha hecho recordando una frase del ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien dijo: "Cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido".

Ángel Víctor Torres ha señalado que le "apena" escuchar a Felipe González y le ha recordado que sus compañeros también se "fajaron" por él y aguantaron momentos muy difíciles para la organización, teniendo que salir a la calle a defender sus siglas.

El ex presidente también criticó que su partido no haga autocrítica tras las derrotas sufridas en Extremadura y Aragón, ante lo que Ángel Víctor Torres ha admitido que deben hacerla porque están perdiendo apoyos. No obstante, ha señalado que sí hay "reflexión" interna ya que el PSOE, ha dicho, es el "partido más democrático que existe".

"Nosotros tendremos que, lógicamente, hacer esa autocrítica y buscar mecanismos para que esto se pueda revertir", ha señalado, aunque se ha mostrado convencido de que Pilar Alegría acabará siendo la presidenta de su región porque es una "gestora de primer nivel", al tiempo que ha criticado que ésta haya recibido "ataques absolutamente inaceptables".

Aun así, ha señalado que tienen que perfeccionar sus estrategias porque "están perdiendo apoyos", pero cree que también "otros" tienen que hacer esta autocrítica, en referencia al PP al que acusa de estar "engordando" a Vox.

En este sentido, ha señalado que Canarias sería un territorio que tendría sus dificultades lógicas ante el auge de la ultraderecha por razones históricas porque tienen un fuero particular, un régimen económico propio y circunstancias de lejanía que hacen que el autogobierno sea más perentorio. Algo que es, según Torres, "todo lo contrario de lo que ellos defienden cuando llega al Gobierno".

En cuanto a las elecciones en Aragón, ha criticado la "euforia" del presidente en funciones, Jorge Azcón, que ha dicho no entender porque convocó las elecciones para no depender de Vox, ha perdido dos diputados ya "ahora la dependencia es mayor". En su opinión, el dirigente popular dirá en la intimidad: "vaya error que he cometido, estoy peor que antes, estoy más preso".

Apoya una unión de las izquierdas

En cuanto al proyecto que están tratando de llevar a cabo los partidos a la izquierda del PSOE para ir unidos a las próximas elecciones generales, el ministro ha dicho que esta unión "debería darse" y ha puesto como ejemplo las "decenas de miles de votos que terminan no teniendo representación en muchos lugares porque no aparecen unidas las izquierdas".

Por lo tanto, ha considerado "bueno" que hablen y que concreten alianzas desde la izquierda en el conjunto del país y en Canarias.

Caso Mediador

El ministro también ha sido preguntado por el auto de la magistrada que instruye el 'caso Mediador', que ha cerrado la fase de instrucción, en el que destaca el consumo de botellas de Don Perignon, prostitutas en un reservado para el exdiputado por Canarias Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni' o una cena por casi 12.000 euros.

Ángel Víctor Torres ha defendido que hay una investigación que espera que llegue "hasta el final" y que la "justicia que ponga a cada lugar y a cada persona a su sitio". Además, ha recordado que él también fue señalado en su momento por ese expediente de una "manera falsa" por "uno de los que, por ejemplo, está para ir a juicio oral con años de cárcel". Algo que ha calificado de "ciclo": "cada momento, aparece una cuestión en la que algunos intentan acusar a Torres". Es algo, ha precisado, que forma parte de la "difamación" que él tiene que "denunciar".