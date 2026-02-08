Aragón calibra el desplome del PSOE y la pujanza de Vox

Aragón afronta hoy el primer adelanto electoral de su historia después de que su presidente y candidato a la reelección por el PP, Jorge Azcón, anunciara el 13 de diciembre que, sin los apoyos de Vox para aprobar los Presupuestos, daba la voz a los aragoneses en busca de un resultado que le permitiera consolidarse en el puesto de mando aprovechando el declive del Gobierno y el PSOE, que presenta como candidata a Pilar Alegría, y desembarazarse de los complejos pactos con los de Santiago Abascal.

Después de dos semanas de intensa y dura campaña electoral, los sondeos no parecen darle la razón a Azcón y auguran un panorama similar al que ya vivió el PP en las elecciones en Extremadura con María Guardiola.

Azcón diseñó una campaña para tratar de ganar votos tanto por la derecha como por la izquierda. A diferencia de la líder extremeña, ha contado con el apoyo de todas las sensibilidades del partido, desde Isabel Díaz-Ayuso a Juanma Moreno, con la intención de que los votantes de toda la derecha encontraran en el PP mensajes que en Extremadura sólo oyeron de boca de los portavoces de Vox, a quienes también ha plantado cara con sus posiciones sobre el trasvase del Ebro o los conflictos que afronta el campo en Aragón. Además, aceptó todos los debates televisivos y no ha perdido la oportunidad de recordarle a la candidata socialista el modelo de financiación privilegiado con Cataluña y su reunión con el ex asesor de La Moncloa Francisco Salazar tras su renuncia de todos sus cargos por las denuncias internas de abuso sexual.

Sin embargo, la demoscopia ha variado muy poco sus pronósticos desde que se produjo el anuncio del adelanto electoral y augura a los populares podrían revalidar por primera vez en la historia la victoria en Aragón con un claro triunfo. Incluso la subida moderada de votos y escaños les permitiría sumar más que toda la izquierda junta, con hasta 13 puntos de ventaja con respecto al PSOE, pero los dejaría lejos de la ansiada mayoría absoluta (34 escaños), por lo que se verían abocados a tener que buscar de nuevo los apoyos de un Vox aún más pujante para garantizar la gobernabilidad de la comunidad.

El PSOE, por su parte, se palpa la ropa y tiembla ante la posibilidad más que cierta de un descenso a los infiernos. No sólo por la abultada pérdida de votos y escaños que se le vaticina, sino también porque corre el riesgo de verse superado por Vox como segunda fuerza en algunas zonas importantes de la comunidad aragonesa.

Este previsible descalabro, además, tendría una repercusión mayor y una lectura a nivel nacional, por cuanto afectaría directamente a Pedro Sánchez, ya que su candidata, Pilar Alegría, fue una elección personal del presidente del Gobierno. Además, Alegría regresó a su tierra después de ejercer como ministra de Educación y como portavoz del Ejecutivo, por lo que el análisis de lo que suceda hoy en las urnas está conectado directamente con La Moncloa y el impacto que tenga el resultado en el seno del PSOE está aún por calibrar.

Vox, por su parte, con su candidato Alejandro Nolasco , ex vicepresidente del Ejecutivo de Azcón, al frente, pero con la cúpula nacional de Abascal a los mandos, ha sabido sacar tajada del enfrentamiento continuo de sus adversarios y, aupado por polémicas nacionales como la regularización de inmigrantes, podrían duplicar sus escaños en la Asamblea. Un resultado que refuerza para negociar con los populares, blandiendo la amenaza de una repetición electoral.

También parten con buenos augurios la Chunta, que aspiran a lograr 4-6 escaños -por los tres actuales-, mientras que Aragón Existe podría conseguir dos asientos en la Asamblea, IU-Sumar mantendría su diputado y ni el PAR ni Podemos tienen su entrada asegurada.