La misión Atalanta rescata a los 17 tripulantes de un buque mercante asaltado por piratas en el Índico

Los diecisiete tripulantes del buque mercante de bandera liberiana Basilisk que este jueves fue atacado por piratas cuando navegaba aproximadamente a 380 millas náuticas al este de Mogadiscio (Somalia) han sido liberados por un operativo de la misión Atalanta.

Así lo ha informado en un comunicado colgado en la red X por la operación Atalanta, que tiene su base en Rota, donde señala que, en el asalto de los presuntos piratas, un tripulante resultó herido, pero se encuentra estable y ha recibido atención médica a bordo por parte del equipo médico de Atalanta.

❗Operation ATALANTA confirms the liberation of the Liberian-flagged Merchant Vessel BASILISK.Operation ATALANTA is fully committed to maritime security in its Area of Operations.More information and images: https://t.co/33wVAhZciQ pic.twitter.com/4nKdXDzVhZ