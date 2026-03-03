Aterrizan en Madrid los primeros españoles evacuados por la guerra en Oriente Medio

Los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, han llegado pasadas las ocho de la tarde al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi.

Se trata de la primera de las operaciones que lleva a cabo el Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000. Tras aterrizar, los evacuados han salido por la zona de llegadas, donde les esperaban familiares, pasadas las nueve de la noche, y algunos han relatado a la prensa que estaban de vacaciones o trabajando cuando se vieron sorprendidos por los ataques y pasaron "mucho miedo".

Silvia ha explicado que fue a Doha a ver a una amiga y hacer turismo y pasó "mucho miedo" porque de repente comenzó una situación que no esperaban, aunque afortunadamente las personas que conocen en esa zona les brindaron su casa y apoyo y se han sentido seguros. En su caso tenía el billete comprado para volar desde Abu Dabi a Madrid con la compañía Etihad este martes, y por suerte pudo cogerlo, ha contado a los periodistas, a los que ha relatado que el sábado iba a alojarse a un hotel en Dubai pero lo descararon porque en el hotel de al lado había caído un proyectil. "Se veían las explosiones, llegaban las alertas..." "Se veían las explosiones, nos llegaban alertas al teléfono de que nos resguardáramos y no nos acercáramos a la ventanas... Nunca pensamos que íbamos a vivir una situación así", ha explicado, tras confirmar que siempre han podido comunicarse por WhatsApp y la Embajada les informaba por Instagram.

Un hombre que estaba trabajando en Bombay y hacía escala en Abu Dabi ha relatado lo "horrible" que era escuchar las alarmas, precisando que este martes a las siete de la madrugada les han avisado de que tenían que ir rápido al aeropuerto, aunque no sabían si podrían volar.

José, que fue a Abu Dabi a hacer turismo durante cuatro días, ha explicado que la situación se complicó especialmente el sábado, cuando sonaron todas las alarmas y les recomendaron refugiarse en el hotel, que estaba cerca del Ministerio de Defensa, que podría ser un objetivo a abatir, por lo que acabaron en el búnker. "Fue bastante duro, pasé bastante miedo.. pero lo que no te mata te hace más fuerte", ha concluido.

Otra pasajera ha agradecido al Gobierno que haya corrido con los gastos para ayudarla ante esa situación de peligro.

Esta misma tarde el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido de nuevo por videoconferencia con los embajadores y encargados de negocios de España en los países de Oriente Medio para abordar la evolución de la situación y de las operaciones de evacuación de los españoles."La protección de los españoles es la máxima prioridad", ha explicado el ministro en redes sociales.