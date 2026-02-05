Ayuso asegura que el PSOE usa "un caso fabricado" de acoso en Móstoles contra el PP: "Las víctimas son las de Salazar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que se esté utilizando "un caso fabricado" en Móstoles, tras la acusación de acoso sexual contra el alcalde, Manuel Bautista, para perjudicar al PP y ha asegurado que las "verdaderas víctimas" de acoso son las del ex dirigente socialista Paco Salazar.

"Están manipulando cualquier cosa, utilizando el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres, las verdaderas víctimas de violencia, que son las que estaban en el entorno de Salazar y de la Moncloa y que ustedes estuvieron tapando. Y hablamos de más de 40 denuncias diferentes", ha aseverado la dirigente autonómica desde la sesión de control en el Pleno de la Asamblea en respuesta a la portavoz socialista, Mar Espinar.

Díaz Ayuso ha acusado al PSOE de intentar tapar a las "verdaderas víctimas" y de asistir al Pleno a "hacerle la campaña" a la portavoz socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, que "se está hundiendo" en las encuestas.

También se ha preguntado la presidenta madrileña si una mujer "es víctima por el hecho de ser mujer" y dónde queda la presunción de inocencia.