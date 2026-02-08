Ayuso cree que un escaño de "Bildu, Txeroki y ETA" manda más en España que uno del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, clausura la III Academia de la Juventud Madrileña,.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este domingo que en España "un escaño de Bildu, Txeroki y ETA" manda más que uno del Partido Popular, al que no se le tiene en cuenta "jamás" en ningún debate de Estado, ni en temas "imprescindibles" de la política exterior o el futuro.

Así lo ha expresado Ayuso durante su discurso de clausura de la III Academia de la Juventud Madrileña, el campus anual organizado por Nuevas Generaciones Madrid en el que participan unos 400 jóvenes en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.

"Los cambalaches de Sánchez y sus socios han beneficiado a más delincuentes. En este caso, a uno de los más sanguinarios. Qué casualidad que siempre benefician a los mismos", ha señalado Ayuso, al tiempo que ha advertido de que "los objetivos de la banda (ETA) están más cerca que nunca y el odio ha aprendido cómo tiene que hacer las cosas para seguir con ese proyecto totalitario en el resto del país".

La presidenta regional ha hecho estas declaraciones después de que el viernes el Gobierno vasco concediera al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, un régimen de semilibertad de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a prisión en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Por este motivo, para Ayuso, el "odio sigue ganando los objetivos de la banda, siguen cada vez más fuertes y los de la inmensa mayoría de los españoles más débiles".

"Hoy podemos decir que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios han vuelto a beneficiar en este caso a uno de los etarras más sanguinarios. ¿Qué casualidad, no? Que siempre benefician a los mismos", ha zanjado.

Caso del alcalde de Móstoles

Además, la presidenta madrileña se ha referido sobre la acusación de una exedil contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por presunto acoso laboral y sexual al trasladar que "con nosotros no cuenten para desprestigiar y desguazar la vida de una persona".

"Tenemos todo el tiempo del mundo para condenar. No tienes todo el tiempo del mundo para darle la mano a alguien a quien previamente le has desguazado el honor. Con nosotros no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona y, luego cuando el juez sentencia, pedir o no disculpas", ha asegurado.

En su intervención, la dirigente madrileña ha rechazado "lecciones" de quienes "han pretendido adueñarse de la mujer" y de aquellos "tantos diputados socialistas que han celebrado el final de los plenos del Congreso de los Diputados, pagando a mujeres jovencísimas".

"Han fabricado esta semana, justo en el día en el que comparecía (el ex asesor de Pedro Sánchez y exdirigente socialista) Paco Salazar en el Senado para hablar de todo lo que ha acontecido a Moncloa y para tapar que él era uno de los valedores de la campaña de Pilar Alegría, un asunto con grabaciones a medias, donde no ha habido justicia, donde el daño queda hecho y esto es otra de las consecuencias de actuar al margen de la ley, al margen del Estado de derecho", ha censurado.

En este sentido, Ayuso ha señalado que el "Hermana, yo sí te creo" no puede "operar al margen de la justicia, porque es un atentado contra la verdad, contra la violencia, contra las mujeres, contra el abuso". Ha cargado contra la "justicia popular" que quieren "imponer", así como la "democracia popular, la justicia popular, la justicia de autor".

"Aquí todo el mundo ya es juez. Esto no puede ser, es una forma de intentar recuperar la bandera del feminismo que la izquierda y el Gobierno de Pedro Sánchez ha perdido durante estos años. Basta de utilizarnos a las mujeres, basta de utilizarnos porque no somos ni tontas, ni desvalidas, ni por supuesto un sexo débil", ha insistido.

Al hilo, la líder del PP ha acusado a la mayoría en la izquierda, de usar el feminismo "como una herramienta". Ha defendido que las mujeres "quieren ser libres, dueñas de su destino e iguales ante la ley y las oportunidades".

"No puede ser que haya cuatro portadas nacionales y que con el caso de Salazar no haya más que un ladillo escondido, no puede ser. No puede ser que se le dé ese trato mediático cuando ha habido tantos testimonios de mujeres del entorno del PSOE y de la Moncloa que han hablado y han denunciado y nunca han aparecido en la portada de 'El País'. No puede ser ese trato tan injusto y tan desmedido por parte de un diario", ha criticado.