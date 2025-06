Ayuso: "Cuando la democracia popular suplanta a la liberal se entra en dictadura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo que cuando la "democracia popular suplanta a la liberal se entra en dictadura" y ha criticado que "en la España de Sánchez" el que discrepa "está acabado, sea del partido que sea, sea un periodista, un artista o un ciudadano anónimo".

En un discurso, la jefa del Ejecutivo madrileño -que ha subido al atril animada por unos asistentes que le han gritado "Tú sí que vales"- ha agradecido al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, haber convocado esta concentración porque para ella lo que se está "viviendo es inédito", por lo que ha pedido a los asistentes que nada les "sea indiferente".-

"Que no nos acomodemos, que no nos acostumbremos, porque se han acabado las reglas, el pundonor, el respeto por la verdad, el pensar en lo de todos (...) ahora en la España de Sánchez el que discrepa está acabado, sea del partido que sea, sea un periodista, un artista o un ciudadano anónimo. Y eso no es la España alegre, brava y generosa que nos hemos dado entre todos durante décadas", ha dicho.

Durante su intervención también ha reiterado que la "herencia de Sánchez" se va a pagar en España "por décadas" y que "cuando tres valen más que dos, al margen de la ley, se entra en dictadura, que es precisamente lo que pretenden dictar desde el Tribunal Constitucional".

"Que un poder -ha añadido- está por encima de otro y todos al servicio de Sánchez. Y esto es lo que lleva sucediendo tantos años en País Vasco, en Navarra, en Cataluña. Abramos los ojos, ¿cuánto más tiene que ocurrir?".

Ha sido en este momento en el que los asistentes han coreado "democracia, dimisión", y la presidenta regional les ha espetado que "todo ese deterioro político institucional tiene que llegar a su fin".

"Depende de todos los que estamos aquí. Gracias presidente Feijóo por haber tenido el valor y el compromiso de juntarnos hoy aquí, esta mañana, por dar un paso adelante ante la situación que vive España, gracias por unirnos en esta región de todos (...) la falta de libertad que se vive en España que no nos impida decir la verdad", ha expresado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha zanjado su intervención con otro mensaje a Sánchez: "Basta ya de arrinconar, perseguir y despreciar a los españoles a través de prácticas mafiosas. Basta de arrinconar, de perseguir y despreciar a la verdad. Basta ya de arrinconar, perseguir y despreciar a esta España plural y de todos. Menos besos y más respeto por la verdad y por la libertad. Viva Madrid".

A la convocatoria han acudido también los miembros del Comité de Dirección del partido, presidentes autonómicos del PP y los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.