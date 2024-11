Aznar arremete contra Sánchez por eludir su responsabilidad: "La cogobernanza huele a escaqueo"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, este lunes.

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha reivindicado este lunes el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que aprobó su Gobierno que afectaba "a todas las cuencas hidrográficas de España" y que incluía obras e inversiones en el sur de Valencia, como el barranco del Poyo, y ha criticado que el PSOE lo derogara a partir de 2004 al llegar a La Moncloa. Además, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no asumir su responsabilidad y escudarse en la "cogobernanza" que, a su juicio, "huele a escaqueo siempre".

"Cuando se produce una catástrofe nacional como se ha producido en Valencia, la principal responsabilidad es del Gobierno, es del Gobierno de la Nación y del presidente del Gobierno de la nación", ha proclamado, para añadir que Sánchez "no puede huir" de esa responsabilidad y no actuar.

En un acto con el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, dentro del máster en Acción Política que imparten el Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria, Aznar ha afirmado que el presidente del Gobierno "ha decidido no asumir ninguna responsabilidad". "El liderazgo es esencialmente un ejercicio de responsabilidad. No hay liderazgos sin responsabilidad", ha apostillado.

"España no es un Estado fallido"

Tras recalcar que España "no es un Estado fallido", Aznar ha echado en cara a Sánchez su "famosa" frase acerca de que si necesitan ayuda, que la pidan. "Eso es tratar a compatriotas como extranjeros. Eso es situarse al margen de la realidad. Eso es convertirse en presidente de una organización no gubernamental o en director de una organización no gubernamental", ha aseverado, para añadir que eso es "lo contrario" a lo que significa ejercer el liderazgo.

El ex presidente del Gobierno ha criticado que no se haya esperado "siquiera a saber el número de muertos que hay en Valencia para organizar una manifestación radical" en Valencia como, a su juicio, evidencia el manifiesto de esa protesta, en la que se pidió la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Además, se ha preguntado cómo es posible que los fondos europeos que está recibiendo España, cuando "no se han aplicado ni el 13%" de los mismos, no estén destinados a "articular una gran política de agua que se necesita en España".