Begoña Gómez dice en la Asamblea de Madrid que es víctima de bulos

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en su intervención en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid para aclarar si hubo trato de favor con ella en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La mujer del presidente del Gobierno ha sido la primera persona en comparecer en la Cámara de Vallecas en el marco de esta comisión impulsada en junio por el PP para "limpiar el nombre" de la UCM a raíz de las noticias que estaban publicándose en prensa sobre las cátedras de Gómez y sus másteres en este centro público.

En su primera intervención en la sala Caserón de San Bernardo de la Asamblea ante la comisión de investigación, con gran expectación mediática y un centenar de medios acreditados, la esposa del jefe del Ejecutivo, que ha acudido acompañada de su abogado, Antonio Camacho, ha explicado que se acogía a su derecho a no responder, toda vez que el proceso se encuentra judicializado.

"Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio", ha lanzado Gómez tras cargar contra los "bulos" y remarcar que ella se ha labrado una "vida profesional" con "mucho esfuerzo y con plena dedicación como una más como hacen millones de mujeres".

Interviene un minuto

Gómez arrancaba su intervención indicando que expondría en "un minuto" suposición para aclarar lo ocurrido. "Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector", ha arrancado la mujer del presidente del Gobierno.

Ha narrado cómo hace 12 años arrancó una colaboración con la UCM como codirectora de un máster para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y en proyectos de sostenibilidad. Es en 2020 cuando esta colaboración se "amplía" con la creación de la cátedra extraordinaria. "Una cátedra extraordinaria que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas", ha argumentado Begoña Gómez.

De hecho, en este momento ha cargado contra esta comisión y "la colección de denuncias judiciales y cantidad de bulos" que tienen un objetivo político. "Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio", ha rematado la esposa del presidente del Gobierno.

Judicialización

En concreto, Begoña Gómez Gómez está siendo investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, además de apropiación indebida del software que patentó en el marco del máster de la UCM que codirigía e intrusismo profesional.

Aunque debía comparecer en los juzgados de Plaza de Castilla el próximo 18 de noviembre, Begoña Gómez presentó un escrito este lunes en el que informaba al juez Peinado de que no podrá acudir dado que estará de visita oficial en Brasil para asistir a la Cumbre del G-20.

La comisión ha arrancado pasadas las 10:10 con la intervención del Grupo Parlamentario Popular, al ser el autor de la petición de la comparecencia de Begoña Gómez. Durante dos minutos, los 'populares' han expuesto las cuestiones que la ponente debería explicar, centradas fundamentalmente en el proceso de creación, gestión y funcionamiento de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y del Máster en la materia impulsado por Begoña Gómez.

Junto a ella también intervienen en esta primera sesión el rector de la UCM, Joaquín Goyache, investigado también por el juez Peinado en el marco del caso Begoña, y la interventora de la universidad, María Elvira Gutiérrez-Vierna.

Entrada por el garaje

Previamente, Gómez ha entrado en la Asamblea de Madrid por el garaje mientras que Hazte Oír la ha recibido con tres autobuses con mensajes proyectados contra ella y Pedro Sánchez.

La esposa del presidente del Gobierno ha accedido a la sala junto a una decena de diputados socialistas diez minutos después de las diez entre los que ha estado el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, quien había adelantado que iba a hacer de "anfitrión". El PSOE ha criticado a la Mesa de la comisión por permitir la entrada a los medios de comunicación a la misma, asegurando que lo que buscaba el PP era un circo.

"Los medios de comunicación nos han pedido hacer su trabajo y les vamos a dejar unos breves minutos a que lo hagan claro. Cuando termine, guarden silencio, señorías, guarden silencio, guarden silencio, no me haga llamarle al orden antes de empezar", ha respondido la presidenta de la comisión, Susana Pérez Quislant.