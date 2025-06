Bendodo, tajante sobre el caso Koldo: "Los ERE pueden quedarse pequeños"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha augurado este sábado que el caso Koldo "se confirmará como el mayor caso de corrupción de la historia de España", convencido de que "esto nada más ha hecho que empezar", antes de plantearse "hasta dónde llega" porque "tiene una pinta malísima".

Ha sostenido aquí que "puede que los ERE se queden pequeños", tras argumentar seguidamente que "en Andalucía lo sabemos bien, los socialistas robaron 700 millones de euros del dinero de los parados en Andalucía".

Bendodo ha hecho esta comparativa en sus declaraciones a los medios de comunicación en Roquetas de Mar (Almería) acerca de la dimensión que puede alcanzar el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas por parte del exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la mano derecha de Ábalos, Koldo García.

El dirigente del PP ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una vez que el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado la anulación de una cumbre de la ONU prevista para la próxima semana en Nueva York que "lo que tiene que hacer primero es el miércoles, por petición de los grupos, acudir a dar explicaciones de forma voluntaria y atender la sesión de control y dar explicaciones urgentemente".

Sobre la presentación de una moción de censura por parte del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ha abogado por "elecciones cuanto antes" porque "es fundamental que el pueblo hable y que Sánchez le dé la palabra a los españoles", mientras ha apuntado que la convocatoria de elecciones a Cortes Generales debería ser en "una fecha razonable", para reconocer entonces que "eso lo decide el presidente del Gobierno, pero, cuanto antes haya elecciones en nuestro país y los españoles hablen, mejor".

"Le pedimos desde el Partido Popular, lo piden la inmensa mayoría de los españoles, que el presidente del Gobierno no prolongue más esta agonía", ha dicho Bendodo, quien ha blandido la idea de que "la legislatura acabó hace tiempo".

Le ha exigido que "no arrastre más el nombre de España", por cuanto ha argumentado que "queda un camino digno entre esta inmundicia, que es disolver las Cortes, convocar elecciones y que el pueblo hable", mientras ha exigido a Sánchez que "no le tenga miedo al pueblo".

"Yolanda Díaz puede seguir representando la izquierda limpia"

Ha tenido Bendodo un mensaje para los partidos que apoyan a Sánchez en el Congreso de los Diputados, muy particularmente para la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a quien ha planteado que "tiene una oportunidad de seguir representando la izquierda limpia", pero le ha instado a que "tiene que actuar ya".

"Tiene que separarse de las manzanas podridas de esos compañeros de viaje que tienen el Consejo de Ministros, porque al final el que avala la corrupción y la tapa es igual de corrupto que el que la ejecuta", ha argumentado en este sentido, para ratificarse en que "lo que le exigimos a Yolanda Díaz es que se aparte".

"Tenemos un Gobierno absolutamente corrompido y donde la luminosis llega hasta el final de los cimientos", ha sostenido el vicesecretario de Política Autonómica del PP.

Bendodo ha apuntado que "los 490 folios del informe de la UCO son la guía de instrucciones de la corrupción sanchista" y ha considerado ante el anuncio de Sánchez de hacer una auditoría externa sobre la financiación del PSOE que "la auditoría ya se la hizo la UCO, que la auditoría se la puede ahorrar, la UCO ya ha hecho una auditoría pormenorizada del modus operandi del proceder de su Gobierno y de su partido".

Ha lamentado que "no hubo rincón de España en que los de Sánchez y los miembros del Gobierno metieron mano en las empresas y tocaron muchas obras públicas", entre las que ha incluido "el AVE a Almería, también fue fruto de amaños de esta trama del Gobierno de Pedro Sánchez".

El dirigente del PP ha hablado del "clan del Peugeot", en referencia al viaje en coche que hizo Sánchez para ser el líder del PSOE rodeado de muy pocas personas, entre las que ha situado a Koldo García, Ábalos y Cerdán, ha advertido de que "tres ya han caído" y que "falta el número uno por caer, que nadie dude que va a caer porque lo sabía todo y lo tapó absolutamente todo", en una alusión velada al propio Sánchez.

Ha esgrimido el vicesecretario de Política Autonómica del PP su experiencia "nombrando manos derechas en mi equipo, en el partido, en la Junta de Andalucía" y que "me he podido equivocar" porque "nombro un colaborador y me puedo equivocar", antes de mostrar su extrañeza sobre que puede pasar dos veces, como sería en el caso de Sánchez con Ábalos y Cerdán.

Ha deducido que "aquí hay muchísimo gato encerrado" y que en ese supuesto "no sería una equivocación", por lo que ha planteado que "me atrevería a llamarlo premeditación y es que has elegido un corrupto a conciencia".

Bendodo, quien ha recordado que "el secretario de Organización gestionó hasta 600.000 euros en mordidas", ha sugerido que esos cobros de comisiones "huele a lo que huele y es si hubo también financiación ilegal del Partido Socialista, que eso está por ver".

"Sánchez es presidente porque ganó las primarias con trampa"

Ha considerado que los dos exsecretarios de Organización del PSOE, en alusión a Ábalos y Cerdán, "empezaron a robar en las primarias del año 2014" y ha considerado consecuentemente que Pedro Sánchez "llegó a la Secretaría General en un fraude manipulando las urnas, metiendo papeletas falsas" y ha inferido que "gracias" a ese episodio "Sánchez es presidente del Gobierno porque ganó las primarias haciendo trampas".

"Empezaron a robar en las primarias y no han parado hasta hoy", ha remachado su reflexión en este sentido, antes de proseguir afirmando que "está todo manchado, el Partido Socialista, el Gobierno y la familia del presidente del Gobierno".