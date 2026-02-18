Bolaños anuncia una macroconvocatoria de 500 plazas de jueces por oposición y cuarto turno

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de una "macroconvocatoria" de 500 plazas de jueces y magistrados, de las que 375 serán por oposición y 125 por el cuarto turno para juristas de reconocido prestigio.

Así lo ha avanzado el titular de Justicia durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, en la que se ha referido al real decreto anunciado por el Gobierno para la creación de 500 plazas judiciales en 2026 que reforzarán los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.

Para dotar esas plazas, se llevará a cabo una macroconvocatoria con 500 plazas de jueces y magistrados por parte del Ministerio de Justicia y por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que será "la mayor de la historia".

En concreto, Justicia convocará 375 plazas por el turno libre (por oposición), y el CGPJ convocará otras 125 plazas por el cuarto turno para los juristas de trayectoria de más de 10 años en el ejercicio profesional.

Según Bolaños, "por primera vez en la historia" el CGPJ cumpliría con el 25% de las plazas que están reservadas para el cuarto turno.

Fuentes del Ministerio de Justicia han informado de que han llegado a un acuerdo con la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, para lanzar "la mayor convocatoria de la historia de oposiciones para la Carrera Judicial".

El acuerdo ha sido aceptado este miércoles en el pleno extraordinario del CGPJ

Justicia ha recordado que en los últimos 25 años la convocatoria media por el turno libre ha sido de 111 plazas, frente a las 375 anunciadas para este año gracias al acuerdo.

Ha defendido que esta convocatoria contribuye a resolver dos problemas históricos de la Justicia española; una menor ratio de jueces por habitante que la media de la UE y el escaso número de jueces del cuarto turno en la Carrera Judicial.

De acuerdo a la Ley del Poder Judicial, su porcentaje debería ser del 25%, pero en realidad apenas suponen el 9%. En esta ocasión, el Ministerio ha exigido que, por primera vez en la historia, el CGPJ cumpla con el porcentaje del 25% establecido por la LOPJ.

Según Justicia, comienza así a cumplirse una de las previsiones de la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria, que prevé la convocatoria simultánea del turno libre y el cuarto turno para asegurar el cumplimiento de los porcentajes.

El ministro ha realizado este anuncio al ser preguntado por la diputada de ERC Pilar Vallugera por el funcionamiento de la administración de justicia. La diputada de ERC ha confiado en que este anuncio se transforme en algo "tangible".

Por su parte el CGPJ, en un comunicado, ha señalado que en la reunión de su Pleno extraordinario ha propuesto que en la próxima convocatoria de oposiciones por el turno libre a la Carrera Judicial se oferten 375 plazas de jueces, así como encargar un informe sobre las vacantes que pueden ofertarse en una próxima convocatoria de acceso a la Carrera Judicial por el cuarto turno.

Explica que este acuerdo se adopta ante la "urgente necesidad" de incorporar nuevos jueces para ajustar su número a la planta judicial, a la vista de que a 31 de diciembre de 2025 ésta estaba compuesta por 5.903 plazas que deben ser servidas por los 5.643 jueces y magistrados en servicio activo, servicios especiales o excedencia voluntaria, lo que refleja la existencia de 260 vacantes estructurales en la Carrera Judicial.

Además, el Pleno ha acordado encomendar a la Comisión de Escuela Judicial la preparación de una propuesta para la reforma de los artículos 307 y 308 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de un plan para el curso de selección que permita acortar los plazos de incorporación de los nuevos jueces a la Carrera Judicial.