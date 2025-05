Bolaños critica las "prisas" de la juez para sentar en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cuestionado que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz haya abierto juicio oral contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, así como al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial.

Preguntado por la decisión de la juez, el ministro socialista ha calificado la resolución como "sorprendete", ya que a su juicio "no es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial".

"Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial, y menos sin conocer cuál es la decisión del tribunal superior, en este caso la Audiencia Provincial", ha explicado el titular de Justicia, expresando su confianza en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) "para que el procedimiento vaya por los cauces legales".

"El aforamiento no hace impune a Gallardo"

Bolaños también se ha referido a la polémica por la decisión del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de pasar a ser diputado en la Asamblea de Extremadura, ya que le daría la calidad de aforado justo en el momento que se le investiga en la causa del hermano de Sánchez.

Según el ministro de Justicia, ese afortamiento no implica que un presunto delito quede impune, ya que simplemente será "otro tribunal el competente" para juzarle. "No implica ninguna impunidad, y por tanto la decisión del líder del PSOE de Extremadura de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al Gobierno extremeño pues es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo", ha añadido.

"Si no fuera el hermano de presidente, no habría caso"

En la misma línea, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha cuestionado el juicio oral abierto contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que "no habría caso" si no fuera por la relación familiar del primero con el jefe del Ejecutivo. "Entiendo que este caso nunca hubiera llegado a la justicia de no ser quien es y de no haber emprendido esta causa como se ha emprendido este tipo de organizaciones, que se deben a los intereses de los partidos de la ultraderecha como claramente queda constatado", ha expresado Rodríguez sobre la causa abierta contra el hermano del presidente.

Tras insistir nuevamente con que "si David no se llamara Sánchez de apellido, aquí no habría caso", Rodríguez ha apelado a la inteligencia de la ciudadanía, recordando que cuando ocurrieron los hechos que investiga la justicia, Pedro Sánchez "ni siquiera era presidente del Gobierno".

La ministra también ha calificado como "legítima" la entrada de Gallardo en la Asamblea de Extremadura, dejando su cargo como presidente de la Diputación de Badajoz. En su opinión, lo hace por "defender los intereses de los extremeños" y la posición del PSOE frente al Gobierno de la popular María Guardiola.

Rodríguez ha aclarado que desde el PSOE van a esperar a los pronunciamientos tras el juicio para tomar una posición al respecto, aunque por el momento considera que se estén cumpliendo las normas establecidas en los estatutos de su partido.