'Borraxeira' política

El francés Philippe Petit saltó a la fama porque caminó sobre una alambre entre las torres gemelas de Nueva York a 500 metros de altura. Casi una hora estuvo concentrado el equilibrista desafiando a los elementos, la técnica y la suerte. María Jesús Montero no se jugaba la vida sobre el suelo de Manhattan, pero es posible que su partido sí se estuviera jugando la legislatura. Y ha durado suspendida en el aire más tiempo que Petit, más de una semana y con varios aplazamientos de la comisión de Hacienda. Finalmente, sacó adelante la reforma fiscal incluyendo el impuesto a la banca y un compromiso con Podemos –cuyos diputados accedieron al acuerdo por esta promesa– de impulsar una ley con un impuesto para las grandes compañías eléctricas antes de que acabe el año. Esto es política pura y dura y Montero se está doctorando en imposibles.

Nos quejamos porque en la política española hay pocos acuerdos. Y es cierto en lo que respecta al PSOE y al PP. Pero en la periferia de lo que acuerdan o no acuerdan los grandes partidos, está el reino de la transacción. Desde el comienzo ha parecido que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda había complicado demasiado esta reforma. Lo más parecido a dos pasos en falso: convirtiendo en una ley ómnibus la transposición de la directiva comunitaria para gravar con el 15% a las multinacionales; y al negociar primero con Junts y PNV y acudiendo después a sus socios de Sumar y a Podemos con un preacuerdo con vascos y catalanes. “Algún día lo van a pagar”, dijo Gabriel Rufián, de ERC. Posiblemente, pero de momento, el PSOE sigue vivo y sus aliados aguantan la apuesta.

Ni contigo ni sin ti: otra bola de partido salvada

Meter en un mismo paquete intereses tan contrapuestos (los de la izquierda de Sumar, Podemos, BNG o Bildu versus los de PNV y Junts) y necesitar los votos de todos era un ejercicio imposible. Sin embargo, Montero ha vuelto a salvar, en lo sustancial, el abismo ideológico y el de los intereses que separa a unos y otros. Las dos piedras de toque eran los impuestos a las eléctricas (que Junts logró retirar) y a la banca (que el PNV apoyaba porque los gestionará desde sus haciendas forales). Sin embargo, el acuerdo final del PSOE con Podemos incluye el compromiso del PSOE de impulsar el impuesto para las eléctricas al margen del proyecto de ley aprobado el jueves. En apariencia, es una contradicción con las exigencias de Junts, que ha optado por no comentar la trascendencia de ese acuerdo paralelo y ceñirse a que, de momento, lo aprobado es lo que ellos impusieron. Esos dos paquetes eran los determinantes. En eso, el gobierno salva otra bola de partido y vuelve a abrir el portillo de un posible acuerdo para los presupuestos del año que viene, que volverían a ratificar la vigencia de la legislatura. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, le dirá Sánchez a Feijóo parafraseando a Don Juan Tenorio, aunque dicha frase realmente no conste en la inmortal obra de Zorrilla.

La ley ómnibus por lo demás ha quedado un poco desmochada respecto a su ambición inicial y tampoco puede entenderse como una reforma fiscal profunda. Incluye la subida de la presión fiscal sobre el tabaco y los nuevos dispositivos (vapeadores y tabaco calentado) y se incrementa el IRPF a quienes tengan ingresos superiores a los 300.000 euros. En cambio, el PSOE no ha podido sacar adelante el incremento fiscal para el diésel, la subida de los seguros privados de salud, el 21% de IVA de los pisos turísticos ni el impuesto de los llamados bienes suntuarios (yates, aviones privados o coches de lujo). Peor de lo que querían, mejor de lo que esperaban a comienzos de semana. Una ley donde se mezclan los grandes contribuyentes con el tabaco o con un IRPF adaptado a la intermitencia del trabajo de los artistas es una ley que difícilmente sale adelante intacta.

El gobierno suma un éxito relevante que se anota Montero, a quien quisieron pasar por la hoguera unas horas antes por lo enmarañado de la negociación, y se garantiza una ingente cantidad de recursos: 5.000 millones extra y otros 7.200 de fondos europeos por cumplir con la trasposición de la ley del impuesto a las multinacionales antes de final de año. Los impuestos dan recursos, pero los presupuestos dan estabilidad política. Ese es el nuevo reto.

Aldama canta lo que quiere y sale en libertad

Aún no hay un solo dato que acredite que el empresario Victor de Aldama sobornó a altos cargos del Gobierno y del PSOE para conseguir medrar en los ministerios y conseguir los contratos para vender mascarillas y otras quincallas. Tras dos meses en prisión preventiva por otro asunto –un presunto fraude de 78 millones de euros en una trama de hidrocarburos– el ex presidente del Zamora CF pidió al juez declarar voluntariamente y vomitó una serie de acusaciones que en su mayoría, acabarán en los tribunales según han anunciado los afectados. El triángulo de las Bermudas Aldama-Koldo-Ábalos es otra cosa: están imputados por diversos delitos y hay grabaciones y pruebas que apuntan a lo peor.

En el caso del ministro Ángel Víctor Torres o el dirigente del PSOE Santos Cerdán, sólo conocemos la palabra de Aldama, quien a su vez se remite a un según me dijo Koldo o un Koldo me pidió dinero para... Tras declarar y ante un evidente pacto previo del fiscal anticorrupción con Aldama, el Ministerio Público pidió su libertad provisional por colaborar con la justicia y el juez se la concedió. Se acabó la cárcel. Veremos si esta denuncia en sede judicial tiene recorrido, pero de momento lo ha incendiado todo. El PP y una buena parte de la opinión pública han decidido que lo que dice Aldama es la verdad revelada, sin necesidad de pruebas, que dice Aldama que las tiene, pero aún no las enseña ni por lo visto se las ha exigido el juez antes de liberarlo. Su palabra es ley si sirve al interés de desalojar a Sánchez del poder como sea. El ventilador ha sido accionado. Veremos a dónde llega el detritus.

Incluso Feijóo se vino arriba pidiendo a los aliados de Sánchez que lo traicionen y le apoyen a él en una moción de censura (¿Feijóo quiere los votos de Bildu, BNG, ERC y Junts?) mientras sus correligionarios coreaban con el soniquete del sorteo de la lotería de navidad la cifra de 15.000 euros que según Aldama le entregó al dirigente socialista.

Se verá si a una semana del congreso del PSOE, el misil contra Santos Cerdán, secretario de organización, es aprovechado por los líderes regionales más críticos con él y aprietan para forzar su salida. Difícil será que Pedro Sánchez lo deje caer: se leería como una admisión de responsabilidades. Sale el PSOE de la crisis del nombramiento de Teresa Ribera, supera el reto fiscal y lo llevan, sin resuello, a tener que gestionar acusaciones de corrupción que ya redoblan en el tam tam de la política española. En esta España se está jugando en muchas pistas a la vez y en todas hay borraxeira, esa hermosa palabra que emplean los gallegos para la niebla espesa cuando cubre el mar.

Dramático comunicado sobre la Defensa

El furor por las causas partidistas suele opacar los temas del país. El martes, los ministros de Exteriores de España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido firmaron un comunicado con tintes dramáticos (¿es la mano de Francia o una emulación de Churchill en el instante más oscuro prebélico?) respecto a la guerra de Ucrania. “La seguridad común se enfrenta a los mayores desafíos que hayamos presenciado en nuestras vidas”. Un comunicado que asustaba bastante, todo hay que decirlo. Ante los ataques de Rusia a Ucrania y el apoyo de Corea del Norte e Irán (y China, aunque lo han excluido de la nota), hacían un llamamiento a la unidad europea y con los socios transatlánticos. El comunicado se cerraba con un compromiso por el incremento del gasto de defensa “superior” al 2% (lo que anuncia que la inversión irá más allá de los compromisos adquiridos); apelaba a la mejora de las capacidades militares críticas como la defensa aérea, los ataques de gran precisión, los drones, la ciberdefensa y la logística integrada. En definitiva, era una conjura contra la posibilidad de que Rusia gane esta guerra y lo ponga todo aún más patas arriba.

Pasó el tiempo en el que los europeos podíamos confiar nuestra defensa a EEUU. Como obvio es el hecho de que este tiempo exigirá mayor compromiso con el gasto militar.

El asunto es que en España tenemos una subcultura de la defensa si nos comparamos con otros países de nuestro entorno: la guerra civil y la dictadura dejó a la mitad de los españoles en una distancia emocional insalvable con el ejército, que regresó durante el golpe de estado de 1981. La entrada en la OTAN y la modernización y democratización de nuestras Fuerzas Armadas eliminaron resistencias y aristas. Pero vivimos un tiempo en el que mucho militarote aficionado vuelve a sacudir la naftalina a la idea de un ejército que defienda lo que ellos entienden que son los valores patrióticos y vuelven con testosterona renovada. Incluso se nombra vicepresidente a un militar retirado para la reconstrucción de Valencia. Un hombre que dice que no admitirá instrucciones políticas, como si hubiera sido nombrado por intervención divina y su posición no fuera más que un cargo político. Pues en este tiempo hay que ver cómo se avanza hacia las necesidades estratégicas de España y de Europa. El debate no debería pivotar entre quienes ven en el ejército al depositario de las esencias del ayer y entre los que lo conducen a un absurdo “pistolas o camas de hospital”. ¿Cómo vamos a afrontar este debate los españoles?

BREVERÍAS

Pelos en la gatera de Bruselas

Feijóo ha perdido tiempo y prestigio en la UE. Weber se ha apuntado sus tantos utilizando las debilidades y frivolidades de los conservadores españoles. Finalmente, el PPE apoyará a Teresa Ribera como vicepresidenta primera de la Comisión. Era difícil que entre Cuca Gamarra y su jefe de filas tumbaran el Gobierno europeo para tapar a Mazón. En política cuando alguien se decide a dar un paso arriesgado siempre debe calcular cuál es la salida si le sale mal. Europa sometida a las tensiones crecientes en la invasión de Ucrania, con Trump a los mandos de nuevo al otro lado del charco, Alemania disolviendo gobierno...no parecía un buen momento para llevar los asuntos locales a Bruselas. Ahora o votan contra Ribera vetando de paso a los comisarios del PPE que van en lote o se abstienen. Gran jugada. Grandes éxitos.

Eurodiputados, visita a Barbate

El Parlamento Europeo, a petición de Vox, va a enviar a Barbate una comisión de eurodiputados para conocer en qué situación están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con el narcotráfico. La formación ultra lo que pretende es demostrar el abandono de estas dotaciones, la falta de efectivos y de equipos. Está muy bien que sus señorías europeas indaguen y traten de mejorar en la lucha contra el narco, pero si quieren que su visita sea útil, además de comerse un excelente morrillo a la plancha, deberían indagar también en los problemas de desempleo de la zona, la situación del sector pesquero, la economía sumergida, la falta de infraestructuras, la limitación del término municipal (40% destinado a uso militar y un 44% protegido medioambientalmente y por lo tanto con limitaciones) o la quiebra de las arcas municipales. Se llevarían alguna explicación añadida de mucho valor.

Almeida, ‘Mr. Tendedero’

El alcalde de Madrid ha confesado a Pablo Motos el último gesto romántico con su esposa: decidió recogerle el tendedero. Lo malo de Almeida es que no se sabe si ciertamente cree que el tendedero –como otras labores domésticas– son cosa de su mujer; si lo hace como una gracieta casposa sin entender el alcance de su bobada o si realmente es que le parece romántico retirar un tendero. ¿Para qué se empeña la gente en circular vídeos machistas de El Fary, si tenemos producto fresco de machismo posmoderno?