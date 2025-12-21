El PP se aproxima a la mayoría absoluta en Extremadura

Los colegios electorales ya han cerrado en Extremadura, donde este domingo se han celebrado elecciones autonómicas. Con el 48,5% de los votos escrutados, el PP obtendría 30 escaños, a tres de la mayoría absoluta. El PSOE se hundiría, con 18 parlamentarios. Vox subiría hasta 12 y Unidas por Extremadura alcanzaría los cinco.

El único sondeo publicado después de las 8 de la tarde es de Sigma 2, aunque no se ha realizado hoy. Según esta empresa, el PP de María Guardiola obtendrá de 30 a 32 parlamentarios, a uno de la mayoría absoluta. El PSOE se descalabra, con una horquilla de 16 a 18 escaños. Vox tendría de 9 a 11, y Unidos por Extremadura, de 7 a 8.

El actual Parlamento regional está en una situación de empate, el PSOE obtuvo 28 parlamentarios, los mismos que el PP, aunque Guardiola ha podido gobernar con el respaldo de los cinco diputados de Vox. Unidos por Extremadura contaba con cuatro.

La participación en estas elecciones, las primeras autonómicas que Extremadura celebra por separado, es muy bajo. El índice se ha situado en el 50,60 % a las 18:00 horas, lo que supone 6,52 puntos por debajo de la registrada en la cita electoral de 2023, según datos reflejados en la página web oficial de estas elecciones.