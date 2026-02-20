El CIS da la victoria en Castilla y León al PP, con el PSOE a poco más de un punto, y frena a Vox

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP para la reelección, Alfonso Fernández Mañueco.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vaticina que el PP ganará las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León, seguido de cerca por el PSOE, mientras que frena el avance de Vox. La última encuesta del organismo pronostica que los populares obtendrían un 33,4% de los votos, seguido muy de cerca por el PSOE, con un 32,3%, y Vox lograría un 16,1%, más de un punto menos que hace cuatro años.

Según la encuesta, los populares obtendría entre 28 y 38 escaños y volverían a necesitar a Vox (entre 11 y 19 representantes) para alcanzar los 41 procuradoes necesarios para tener la mayoría, mientras que el PSOE obtendría entre 26 y 35.

Asimismo, la encuesta preelectoral estima un 5,1% de los apoyos para IU-Movimiento Sumar, aunque la horquilla de escaños se sitúa entre cero y cuatro; un 4,9% a UPL, que podría ganar un procurador y crecer hasta los cuatro; mientras que Por Ávila y Soria ¡Ya! tendrían posibilidad de lograr un representante en las Cortes autonómicas, no así Podemos que se queda con un 3,1% y Se Acabó la Fiesta, con un 0,8%.