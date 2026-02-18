Conceden la semilibertad al etarra Juan Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato de Gregorio Ordóñez.

El preso de ETA Juan Ramón Carasatorre, uno de los condenados por el asesinato en 1995 del dirigente del PP Gregorio Ordóñez, obtuvo el pasado mes de enero el régimen de semilibertad. Podrá salir de la cárcel durante el día entre semana aunque tendrá que pernoctar en el centro penitenciario, donde permanecerá también los fines de semana, según ha confirmado a Europa Press el departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

A Carasatorre, que cumple prisión en la cárcel de Zaballa, por recomendación de la junta de tratamiento de la prisión y autorización posterior del Ejecutivo vasco, se le ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que supone una flexibilización en su régimen de internamiento, pero permanece en segundo grado, sin que se le haya concedido el tercer grado.

Esta fórmula se contempla para que los presos avancen en su resocialización a través del trabajo o el voluntariado y, para ello, el recluso tiene que tener "un plan de ejecución" en el que se establece lo que va a hacer mientras esté por el día fuera de prisión, bien trabajo o voluntariado. Se trata del mismo artículo que se ha aplicado al ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki.

Carasatorre, alias Jon y Zapata, fue condenado a 30 años de cárcel por el crimen de Ordóñez, que cometió junto a Javier García Gaztelu, Txapote, y Valentín Lasarte. También se le condenó por participar en los asesinatos del brigada del Ejército Mariano de Juan Santamaría y del inspector de Policía Enrique Nieto.

Consuelo Ordóñez, "indignadísima"

Tras conocerse la noticia, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, se ha mostrado "indignadísima" y ha denunciado que "están usando esta trampa" para proseguir con "la amnistía encubierta" de los presos etarras que, a su juicio, promueven los gobiernos vasco y central.

La presidenta de Covite ha advertido de que ni Carasatorre ni Txeroki han cumplido las tres cuartas partes de sus condenas pero, pese a ello, se les aplicada "de forma ordinaria" el citado artículo 100.2 que, según asegura, está contemplado como "medida excepcional".

Teme que bajo esta misma fórmula se aplique "de forma sistemática" a más presos y ha hablado de que habría sido otorgada a un total de 17 presos de la banda terrorista, si bien desconoce a quiénes, salvo los dos mencionados.

Ordóñez ha indicado que "ya le habían comunicado" la aplicación de esta fórmula el pasado 2 de enero pero creyó que se trataba del acceso a "tercer grado", por lo que se ha llevado "un gran disgusto" al confirmar, ahora con el segundo preso de ETA, que se trata de un situación de semilibertad.

El caso de Carasatorre le indigna especialmente porque se trata de uno de los tres condenados por el asesinato a tiros de su hermano y porque recientemente había hecho una solicitud para mantener un encuentro restaurativo con él, petición que dirigió a la dirección del centro penitenciario y al Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos, y que entiende que "seguirá en tramitación".