La Constitución de 1978 se convierte esta semana en la más longeva de la historia de España

La Constitución de 1978 va a convertirse en la más longeva de la historia de España esta semana, al superar en tiempo de vigencia a la de 1876, impulsada por el entonces presidente Antonio Cánovas del Castillo, que hasta ahora ostenta el récord de vigencia, con 47 años y 73 días. En este tiempo sólo ha tenido tres reformas puntuales y ha garantizado la estabilidad del país, permitiendo el desarrollo del Estado de Derecho y la alternancia en el poder de distintos actores políticos.

Con este hito, el actual marco constitucional rompe una tradición de más de dos siglos en la que ninguna había logrado consolidarse como norma fundamental duradera. Desde el primer intento de carta otorgada a principios del siglo XIX hasta la actualidad, España ha aprobado nueve cartas magnas, la mayoría con una vida corta, y ha atravesado largos periodos sin constitucionalismo o con textos que nunca llegaron a aprobarse.

Por primera vez, una ley fundamental, la primera aprobada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978, ha sido capaz de absorber casi medio siglo de conflictos políticos –con un golpe de Estado y un intento fallido de secesión–, varias alternancias de poder e importantes transformaciones sociales sin ser sustituida por otro.

La Constitución de 1876 duró 17.239 días, una cifra que la actual igualará el 17 de febrero de 2026 contando desde su aprobación por el pueblo español en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, aunque no fue entonces cuando entró en vigor, sino el 29 de ese mes.

Acto solemne de las Cortes Generales

Congreso y Senado celebrarán esta efeméride mañana martes con un solemne acto presidido por el rey Felipe VI y al que asistirán parlamentarios actuales y también personalidades que desempeñaron un papel clave en la elaboración de la Carta Magna.

El acto comenzará a las 12:30 con la llegada de los reyes al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde serán recibidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades.

Tras saludar en el Salón de los Pasos Perdidos a las mesas de ambas cámaras y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dará comienzo el acto con las palabras de la presidenta de la Cámara Baja. El acto se cerrará con la intervención de Felipe VI.

Y una vez finalizados los actos para conmemorar la vigencia de la norma, el pleno recuperará la normalidad para celebrar una nueva sesión, en la que se debatirán, entre otros asuntos, dos proposiciones de ley, una del PSOE sobre la evaluación del impacto en el ámbito de la juventud de las políticas públicas y otra de Vox para prohibir la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos nicab y burka.

El miércoles, sin el cara a cara entre Sánchez y Feijóo –al estar el primero de viaje oficial en India–, la sesión de control centrará las preguntas en la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. También volverá al hemiciclo la situación del sistema ferroviario, con preguntas al titular de Transportes, Óscar Puente.

En el control en el Senado el PP volverá a enfocar su crítica al Gobierno en la ausencia de presupuestos, de lo que tendrá que responder Montero, mientras que al ministro de Transportes le esperan, también, varias preguntas e interpelaciones sobre la seguridad ferroviaria.

Además, la mayoría del PP sacará adelante en el pleno la creación de una comisión de investigación sobre la situación de los trenes, la sexta en el Senado esta legislatura.