El Constitucional anula que Puigdemont pueda votar desde Waterloo

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por unanimidad que el ex presidente de la Generalitat y líder de Junts Carles Puigdemont y el ex consejero Lluís Puig puedan ejercer el voto delegado, después de que la Mesa de Edad del Parlament lo permitiera en el pleno en el que se constituyó la actual Cámara catalana. El Pleno del tribunal de garantías lo considera "costitucionalmente inadmisible" por encontrarse huido de la Justicia y respalda la ponencia la ponencia del magistrado Ricardo Enríquez, quien propuso estimar el recurso del PP argumentando la aplicación de doctrina de un caso similar que afectó a Puig.

El pasado junio la corte de garantías ya estimó un recurso de PSC-Units contra los acuerdos de la Mesa que en la anterior legislatura permitieron el voto telemático del ex conseller, huido de la justicia española.

El Constitucional ya aplicó doctrina el pasado septiembre al estimar por unanimidad los recursos registrados por Vox y Ciudadanos contra esa misma decisión de la Mesa del Parlament de habilitar el voto delegado de Puig durante la pasada legislatura.

Ahora bien, la anulación del voto no tendrá efectos prácticos ya que los votos de ambos no fueron determinantes para los acuerdos adoptados, a los que no se ha extendido la nulidad.

El recurso del PP se dirigía contra el acuerdo por el que fueron elegidos los miembros de la Mesa y se declaró constituida la cámara catalana, contabilizando los votos delegados de Puigdemont y Puig.

El argumento esgrimido por el PP es que la aceptación de esos dos votos delegados vulnera la propia doctrina del Tribunal Constitucional, que unos días antes había estimado un recurso de PSC-Units en relación al voto telemático de Lluís Puig.

No obstante, la Mesa de Edad - encabezada por Agustí Colomines (Junts), que con 66 años es el diputado mayor de la cámara, con el apoyo de Mar Besses (ERC),- acordó aceptar que Puigdemont y Puig pudieran delegar su voto en el diputado de Junts Albert Batet.

La corte de garantías ya rechazó el 18 de junio adoptar la medida cautelarísima que le pedía el PP de suspender dichos votos delegados, argumentando, precisamente, que "no fueron determinantes del resultado de las votaciones celebradas el pasado 10 de junio".