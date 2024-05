Esta es la declaración de Carles Puigdemont desde Waterloo: "Ahora podemos negociar desde cierta igualdad"

Unas horas después de que el Congreso de los Diputados haya levantado el veto del Senado a la ley de amnistía, el fugado ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado que el Estado ha corregido un "error" que permitirá, a su juicio, "negociar con mayor igualdad".

"Hoy el Estado español, a través de su parlamento, corrige un error. No es el único a corregir en la larga lista de errores. El error de la sentencia contra el Estatut, por poner un ejemplo. Pero era imprescindible corregirlo para poder negociar desde una cierta igualdad de condiciones y sin la amenaza del Estado", ha sostenido en una declaración telemática sin la presencia de medios desde Waterloo (Bélgica).

Tras constatar que la amnistía formaba parte del acuerdo de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que, tras poco más de medio año, este jueves se ha cumplido una de las condiciones que pactaron y ha vaticinado que el camino a recorrer no será "de rosas, empezando por la aplicación de la misma ley".

"Pero hoy nos hemos quitado una de las espinas de los pies que nos impedían avanzar", ha añadido Puigdemont, tras calificar de hecho histórico la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso para todos los que defienden la independencia de Cataluña, ya sea desde las instituciones o la sociedad civil.

Avui s'ha produït un fet històric en el llarg combat existent i no resolt entre Catalunya i l'Estat espanyol. El congrés dels diputats acaba d'aprovar la llei d'amnistia per a tots els qui són perseguits per defensar la independència de Catalunya, sigui des de les institucions i…