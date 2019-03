Pedro Sánchez y Albert Rivera son los líderes políticos preferidos

El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, son los líderes mejor posicionados ante el electorado español. El candidato del PP, Pablo Casado,no ha logrado convencer a una mayoría desde que ganó las elecciones primarias el verano pasado. Su evolución desde entonces es de atonía, se mantiene en el mismo nivel con un grado de aceptación importante sólo entre los suyos.

Si la pregunta es a quién se desea como presidente del Gobierno, la respuesta mayoritaria es la de Pedro Sánchez. Un tercio de los encuestados prefiere que sigue en la Moncloa, muy seguido de Albert Rivera, que goza de un respaldo del 21% en este caso.

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y el de Vox, Santiago Abascal, son los menos preferidos por la totalidad, pero también en el conjunto de sus propios partidarios.

Es como si no creyesen mucho en la posibilidad de que sus candidatos fuesen a convertirse en presidentes del Gobierno.

El retorno de Pablo Iglesias a la política activa tras su paternidad no parece haber logrado, al menos de momento, una reactivación del voto a favor de Unidas Podemos ni, por tanto, una reversión de su tendencia descendente. Dos de cada tres futuros votantes de UP creen que el retorno a primera línea de Iglesias tendrá un efecto positivo sobre las expectativas de la población. La mitad de los votantes del PSOE no cree que influya.