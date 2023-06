Feijóo recoge votos a derecha e izquierda, pero sigue necesitando a Vox

Las elecciones del 23 de julio son unas elecciones de cambio, lo que se decidirá ese día es si hay alternancia en el Gobierno y si ésta tendrá fuerzas para alcanzar una mayoría suficiente. Según el sondeo de DYM de junio para este diario, un 60,9% de los sondeados apuesta por este cambio, la mayoría de quienes así se manifiestan son votantes del PP y de Vox, pero también hay votantes socialistas e incluso de Unidas Podemos. Y, además, el 55,6% aventura que será el PP el que lidere ese Gobierno; la mitad de éstos cree que lo hará con holgura; la otra, con escasa ventaja. Esta querencia por el cambio y esta percepción de que ocurrirá es lo que sustenta la afirmación de que el marco de las elecciones de julio es la alternancia.

Si hoy se celebrasen las generales, el PP obtendría de 138 a 141 escaños, pero necesitaría a Vox, con un máximo de 39 diputados, para gobernar. Este es el escenario que dibuja DYM, que a lo largo de estas cinco semanas publicará otra cuatro olas de tracking en este diario. El PSOE del presidente Pedro Sánchez tendría de 103 a 106, y Sumar, de 28 a 30.

El PP sube en este último sondeo de un modo considerable por un único factor: está arrastrando votos desde la izquierda y la derecha. En primer lugar, absorbe a la mitad de los anteriores votantes de Ciudadanos, que no se presenta a las elecciones generales, pero recaba un 15,4% de anteriores electores de Vox y un 9,7% del PSOE. La estrategia de centralidad de Alberto Núñez Feijóo le estaría dando resultados, pero no de un modo contundente.

Aunque la mayoría absoluta en España está en los 175 escaños, cualquier resultado a partir de los 150 puede llevar a un Gobierno que necesite alianzas sin necesidad de apoyarse en una coalición ministerial. A esta cifra aún no ha llegado el PP. Tiene el 33,8% de los votos, pero aún necesita algo más.

Sumar se estrena mal

El PSOE mantiene su nivel, y eso se debe a que Sumar, la marca de la vicepresidenta Yolanda Díaz, no ha tenido un buen bautismo. Con el 27,6% de los votos, Pedro Sánchez casi repetiría el resultado de 2019. Los socialistas pierden votantes que se van al PP, pero lo compensa con la llegada de votantes de Unidas Podemos. Y es que no hay un vuelvo pleno de Unidas Podemos en Sumar, hay mucho voto que se pierde en otros partidos o que aún no se ha decidido. De este modo, Sumar tendría de 28 a 30 escaños, un 11,9%, lo que el aproxima a los niveles que la izquierda del PSOE venía manteniendo.

La confección de las listas de Sumar ha evidenciado las diferencias profundas entre los aliados de izquierda, sobre todo entre Podemos y el resto. A consecuencia de ello, la propia Yolanda Díaz deja de ser la política mejor valorada del país. Lo fue hasta este mes de junio, pero ahora tiene una puntuación de cuatro, que es la misma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El mejor valorado pasa a ser Alberto Núñez Feijóo, con un 4,2.

La convocatoria de las elecciones generales se produjo a la vez que se conocían los resultados de las municipales del 28 de mayo. La mayoría considera que Pedro Sánchez convocó el adelanto, porque la fecha le favorece. Durante estos días, además, se están conociendo los acuerdos de formación de gobiernos en bastantes comunidades, donde Vox está logrando entrar en algunos ejecutivos autonómicos, como el valenciano.

Hay un detalle que se deja ver en todos los sondeos y que puede resultar paradójico. Hay más personas que prefieren a Sánchez como presidente del Gobierno (40,2%) que a Alberto Núñez Feijóo (35,8%), y esto a pesar de que el PP está primero en el sondeo y de que el líder del PP obtiene una puntuación más alta. Esta diferencia de 4,4 puntos en la preferencia eran mayores en encuestas anteriores.

Pero tanto Pedro Sánchez como su Gobierno han mejorado la puntuación respecto al mes anterior. El Gobierno suspende, pero con un 4,4, es su puntuación más alta desde junio de 2020. Y Sánchez tiene un 4, que es la más alta de todo el mandato. Esto, y la fuga de votos desde Sumar, es lo que hace que el PSOE se mantenga en una posición similar a la de hace cuatro años.

Las políticas mejor valoradas del Gobierno son las sociales y la internacional, mientras que la peor resulta ser la fiscal y la educativa.