Ministros y sorpresas en las listas del 23J

Las listas del 23J de los principales partidos están llenas de fieles, como 14 ministros del Gobierno de Pedro Sánchez candidatos del PSOE; pero también hay sorpresas, como Marta Rivera de la Cruz de número dos de Alberto Núñez Feijóo, y ausencias destacadas, como la de Irene Montero en Sumar.

El plazo para presentar las listas del Congreso y el Senado para las elecciones generales del 23 de julio termina este lunes con algunas incógnitas aún por resolver, como buena parte de las candidaturas de Vox y las listas definitivas de Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha mantenido tensas negociaciones con Podemos.

El PSOE fue el partido más precoz, al aprobar sus listas en una reunión del Comité Federal del partido el 10 de junio con polémica previa por la exclusión de candidatos propuestos por territorios como Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Y el PP presentó sus listas completas el 14 de junio, un día después de cerrar un pacto con Vox para gobernar juntos en la Comunidad Valenciana.

Las listas de Sánchez

En las listas del PSOE destaca la inclusión de 14 de los 17 ministros socialistas del Gobierno, entre ellos la también vicepresidenta Teresa Ribera, número dos de Sánchez en la candidatura al Congreso por Madrid. Sánchez consolida también en las listas a otros cargos de confianza como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.

Asimismo, recupera en las candidaturas al Congreso a su jefe de Gabinete en Moncloa, Óscar López, y al ex portavoz socialista en el Congreso y actual director adjunto del Gabinete de Presidencia, Antonio Hernando. Sus candidaturas son una de las pocas sorpresas junto con la inclusión una vez más de socialistas de la vieja guardia, como la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y el ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

Por otro lado, las listas garantizan escaño a algunos de los derrotados en las autonómicas y municipales e incluyen varios altos cargos que han tenido que dimitir para poder ser candidatos, como la hasta ahora directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Entre las ausencias más llamativas, las de tres ministros que no han querido ir en listas (Pilar Llop, José Luis Escrivá y Nadia Calviño) y piezas clave del equipo de Igualdad del PSOE, como la portavoz de este tema en el Congreso, Laura Berja.

El círculo de Feijóo y el de Ayuso

En las listas del PP hay dirigentes relevantes del partido, como Cuca Gamarra, Borja Sémper o Elías Bendodo, pero también personas de la máxima confianza de Feijóo que lo han acompañado en su desembarco desde la Xunta de Galicia a la calle Génova, como su directora de Gabinete, Marta Varela, o la responsable del Área de Proyección e Imagen, Mar Sánchez.

Uno de los hechos más relevantes es la incorporación de candidatos procedentes del círculo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como la consejera de Cultura y ex de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz, que va como número dos de Feijóo en la lista al Congreso por Madrid. Feijóo también cuenta con perfiles de otros gobiernos madrileños de la era de Alberto Ruiz-Gallardón o Cristina Cifuentes, como el que fuera mano derecha del alcalde, Manuel Cobo, o el exconsejero Jaime de los Santos, que pasa del Senado al Congreso.

Además, vuelve a las listas del Congreso el que fuera jefe de Gabinete de José María Aznar, Carlos Aragonés, y otros veteranos en el Parlamento y en anteriores gobiernos del PP, como Elvira Rodríguez, Gabriel Elorriaga y Rafael Hernando. Entre los fichajes procedentes de otros partidos figura el diputado Sergio Sayas, que fue expulsado de UPN y será cabeza de lista al Congreso por Navarra, y el ex portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña Nacho Martín, número uno por Barcelona.

Conglomerados en Sumar

La candidatura de Sumar al Congreso por Madrid, encabezada por Yolanda Díaz, es la más disputada por el conglomerado de formaciones que forman parte de este nuevo partido, entre ellas Podemos, que ha presionado hasta el final para que la ministra de Igualdad, Irene Montero, esté en alguna de las candidaturas. Sin embargo, Sumar mantiene su veto a Montero, aunque ha aceptado incluir a la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que va de número cinco al Congreso por Madrid.

El número dos de esta lista es el hasta ahora embajador de España ante la ONU, Agustín Santos Maraver, que ha sido designado directamente por Yolanda Díaz, al igual que el número seis, que es el director del gabinete económico de CCOO, Carlos Martín Urriza. Por su parte los números tres, siete y diez corresponden a candidatos de Más Madrid y el número cuatro lo ocupa el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Más allá de Madrid, se han ido concretando candidaturas de Sumar en otros territorios como Asturias, en la que figuran miembros de Podemos, o Andalucía, donde el líder del PCE y diputado Enrique Santiago es cabeza de lista al Congreso por Córdoba.

Continuidad en Vox

Vox apuesta por la continuidad en sus listas con excepciones como Granada, donde Jacobo González-Robatto sustituye como cabeza de lista a la ex del partido Macarena Olona. El presidente del partido, Santiago Abascal, encabeza la lista al Congreso por Madrid, en la que asciende a número dos la diputada María de la Cabeza Ruiz, en sustitución del vicepresidente del partido y candidato a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, que pasa al cuarto puesto.

Como número tres repite el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, y en el quinto está la senadora Pepa Millán. Fuera de Madrid destaca el caso del candidato de Vox a la Comunidad Valenciana en las elecciones autonómica, Carlos Flores, que estuvo presente en las negociaciones para formar gobierno con el PP y finalmente será cabeza de lista al Congreso por Valencia en sustitución de Ignacio Gil Lázaro, que va de segundo.