Pedro Sánchez intentará gobernar en solitario con un Ejecutivo de ministros socialistas, donde se puedan incorporar algún independiente afín a Unidas Podemos. Esta es la idea de partida del PSOE. Aunque 123 diputados sobre un total de 350 son pocos, la fragmentación del Congreso sí favorece que aquel partido que se haya desmarcado del pelotón pueda controlarlo con la llamada geometría variable. Ésta era la idea inicial del presidente del Gobierno, la misma que este lunes ha sido refrendada por su vicepresidenta, la cordobesa Carmen Calvo.

Pedro Sánchez tiene números para pactar con Unidas Podemos o con Ciudadanos, pero el partido de Albert Rivera quiere jugar el liderazgo del centro derecha español ahora que ha dejado noqueado al PP. Aunque cuenta con nueve diputados menos que Pablo Casado (57 frente a 66), la tendencia da sólidas bases a que eso es posible. Así que Ciudadanos se quedará en la oposición, como principal ariete de la oposición. Es un hecho signficativo que el PP nacional no analice este lunes los resultados del domingo. Génova ha entrado en fase oscura.

Para su investidura, Sánchez necesitará el voto afirmativo de los 42 diputados de Unidas Podemos. Ése es el principal escollo, porque Pablo Iglesias querrá entrar en el Ejecutivo, se presenta una dura negociación, pero Podemos tampoco puede recurrir a la amenaza de una segundas elecciones. Las dos razones que el PSOE tiene para no incluir a Podemos son que no quiere ver su imagen desplazada más a la izquierda y que tampoco tiene confianza en la administración que pudieran hacer sus ministros. Sí ve grandes posibilidades de reformas si Iglesias se queda como aliado en el Congreso. Una posibilidad es que alguien de este partido presidiese la Cámara.

El Congreso y el Senado se constituyen el 22 de mayo, a escasos días de las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo. No habrá conversaciones con ningún partido hasta pasada esta fecha. Después los partidos deberán introducir en la ecuación de los pactos las posibles alianzas locales. Después de ello, Sánchez hablará con todos.

Pero para la investidura, no le basta con Unidos Podemos y Compromís, de los que son socios en la comunidad valenciana. Entre la oferta de posibles aliados, se encuentran los regionalistas cántabros, los de Revilla, que tienen un escaño, y Coalición Canaria, con dos. Pedro Sánchez contaría, en ese supuesto, con 175 escaños. Le haría falta uno más o una abstención.

Hay que esperar al recuento total y el del voto rogado, por si se produjese alguna alteración. Si no fuese así, el PSOE tiene una posible bolsa de apoyos en ERC. Es una relación complicada, Sánchez no va buscarle como aliados, pero los republicanos catalanes están interesados en que siga de presidente del Gobierno y sea él quien gestione el tiempo posterior a la sentencia del Tribunal Supremo a los dirigentes del Procés. Durante toda la campaña, el presidente no ha aclarado si les indultaría en caso de condenas graves.