El PP se acerca al PSOE pero no sumaría ningún bloque

Sólo una gran coalición entre PSOE y PP o un acuerdo de investidura entre ambos partidos podrían conseguir la gobernablidad de España. El segundo sondeo que Ipsos realiza para este periódico con motivo de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 revela un escenario aún más complicado que el actual. En términos generales, el bloque de los tres partidos de derecha mejora su posición, con un gran coste para Ciudadanos, aunque el de izquierda seguiría siendo más ventajoso. No obstante, a Pedro Sánchez no le bastaría ni con Unidas Podemos ni con Más País, el partido de Íñigo Errejón; ni siquiera con la suma añadida del PNV, tendría que solicitar el apoyo, imposible en estos momentos, de los independentistas. El sondeo recoge el posible impacto de la sentencia del procés y de los disturbios de Cataluña.El balance entre izquierda y derecha es de 162 a 160 escaños, considerando la opción más beneficiosa para cada uno de los partidos.

La encuesta se ha confeccionado por medio de 2.000 entrevistas realizadas entre el 15 y 17 de octubre; es decir, cuando se conocían las condenas a los líderes independentistas catalanes y se estaban produciendo los violentos disturbios en las capitales de Cataluña.

El trasvase de votos entre izquierda y derecha se está dando en Cataluña

El efecto es que el PSOE sigue bajando; 1,3 puntos desde la encuesta de octubre de Ipsos, con lo que se quedaría con una horquilla de 116 a 121 escaños. Ahora tiene 23. Pedro Sánchez no conseguiría, de este modo, rentabilizar la repetición electoral, se mantiene a la baja, aunque no es demasiado pronunciada.Sí hay cambios en el PP de Pablo Casado, que se coloca a cinco puntos de los socialistas, con una horquilla de 96 a 101 escaños. La ascensión desde el sondeo de octubre es muy destacada, y no digamos desde el resultado electoral de abril de 2019, cuando se quedó con sólo 66 escaños. De este modo, Pablo Casado se consolidaría como el referente de la oposición.

El crecimiento del PP se debe al derrumbre de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera cae, de modo peligroso, por debajo del nivel del 10% de intención de voto. Con un 9,4% se quedaría como la quinta fuerza del Congreso, por detrás de Vox y de Unidas Podemos. Según Ipsos, por primera vez se aprecia un trasvase de votos en Cataluña desde el bloque de derechas a izquierdas. es Ciudadanos el partido que se desangra.

Con este dato, Cataluña pasa a convertirse en una comunidad clave en el resultado final, es allí donde el voto se está moviendo entre bloques. En las últimas elecciones generales, votantes socialistas cambiaron la papeleta por la de Ciudadanos, cuya líder catalana, Inés Arrimadas, se presentó de cabeza de lista por la provincia de Barcelona. Repite, pero parece que no tiene el mismo efecto.

Pablo Casado sólo está a cinco puntos por debajo de Pedro Sánchez

Vox compite con Unidas Podemos por ser el tercer partido del país. De momento, la formación de Pablo Iglesias se mantiene por encima en intención de voto, aunque pudiera tener menos escaños que Vox. Ipsos otorga a Unidas Podemos una intención del 12,3%, dos puntos menos que en octubre, y de 31 a 35 escaños. La pérdida de apoyos está relacionada de modo directa con la novedad del partido de Íñigo Errejón, Más País, que sacaría entre cinco y siete escaños. Errejón no aportaría nada al bloque de las izquierdas, simplemente reparte poder con Unidas Podemos. En el mejor de los casos, PSOE y el resto de las izquierdas suman 162 escaños. Una cifra insuficiente, puesto que obligaría a contar con ERC o con el partido de Puigdemont.

El bloque de derechas sube, sin embargo, hasta el punto de sumar 160 escaños en la opción más beneficiosa. Se debe a que Vox ganaría 1,5 puntos respecto a las elecciones generales de abril de 2019. Ipsos le calcula de 32 a 36 escaños y un 11,8% de apoyos.

La situación, por tanto, se ha complicado en sólo un mes. Lo que sí indica Ipsos es que la participación está subiendo, ahora la calcula en un 69,4%. Sigue siendo baja y es posible que los sucesos en Cataluña terminen por situarla por encima del 70%.

En el resto de los partidos no hay cambios, prácticamente. ERC y Junts per Catalunya mantienen la pugna por el votante independentista, pero los republicanos seguirían doblando los apoyos. En cuanto al PNV, que resulta esencial en la formación de Gobierno, sigue con los seis escaños.