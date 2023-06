Estos son los partidos que presentan candidaturas al Congreso y al Senado en Andalucía para el 23-J

Un total de 21 partidos y coaliciones diferentes aspirarán en las elecciones generales del próximo 23 de julio a conseguir escaños en el Congreso de los Diputados y 18 al Senado por Andalucía. Siete de ellas presentan candidaturas por todas las provincias de la comunidad, según las listas publicadas este miércoles por las diferentes Juntas Electorales Provinciales (JEP) consultadas por Europa Press.

Estos datos suponen un significativo incremento respecto a los comicios generales celebrados el 10 de noviembre de 2019, cuando 17 partidos distintos concurrieron desde Andalucía al Congreso de los Diputados y 13 al Senado. El 23 de julio se elige a 61 diputados en el Congreso y a 32 senadores por la comunidad.

En total, son 81 las candidaturas proclamadas que aspiran a lograr representación en el Congreso por Andalucía (18 menos que en los comicios de noviembre de 2019) y 72 en el Senado (14 menos que en las últimas generales).

Por provincias, en Almería se presentan once candidaturas al Congreso y diez al Senado; en Cádiz, once y nueve; en Córdoba, diez y nueve; en Granada, once y diez; en Huelva, ocho y ocho; en Jaén, nueve y ocho; en Málaga, diez y ocho, y en Sevilla, once listas a la Cámara Baja y otras diez a la Cámara Alta.

Desaparecen Ciudadanos y Andalucía por sí

Las siete formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía a Congreso y Senado son: PSOE, PP, Vox, Sumar Andalucía, Partido Animalista (Pacma), Recortes Cero y Por un mundo más justo (PUM+J). En la cita con las urnas del 10 de noviembre de 2019 fueron nueve, pero en esta ocasión no concurren Ciudadanos (CS) ni Andalucía por sí (AxSí).

Otros tres partidos concurren en varias provincias andaluzas: Caminando Juntos (CJ), nuevo partido liderado por la ex dirigente de Vox Macarena Olona, que presenta listas tanto al Congreso como al Senado por cuatro circunscripciones (Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla); Frente Obrero (FO) lo hace al Congreso en todas salvo Huelva; el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) tiene candidaturas a las dos cámaras en tres provincias (Córdoba, Granada y Sevilla).

Las once formaciones restantes concurren por una sola provincia. En Cádiz lo hace Adelante Andalucía, formación que cuenta con dos diputados en el Parlamento andaluz y en cuya lista Teresa Rodríguez ocupa el número dos al Congreso, por detrás de la ex senadora Pilar González.

Tres partidos, sólo por Almería

En la provincia de Almería son tres los partidos que concurren únicamente por esta provincia a Congreso y Senado: Libres (LIB), partido de la ex parlamentaria andaluza de Vox Luz Belinda Rodríguez que lidera la lista a la Cámara Baja; Almerienses-Regionalistas pro Almería (ALM); e Izquierda por Almería (IPAL).

En Jaén concurre por primera vez en elecciones generales Jaén Merece Más (JM+), con listas a Congreso y Senado, tras haber sido llave de gobierno en el Ayuntamiento de la capital en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo integrándose en una coalición liderada por el popular Agustín González.

En Granada también presenta candidatura a las dos cámaras Juntos por Granada (JxG), proyecto político que llevó el primer recurso por la elección de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) ante el Tribunal Supremo.

En Huelva concurre a Congreso y Senado la candidatura Por Huelva, que ya se presentó a las últimas elecciones autonómicas y municipales sin lograr representación.

Las tres formaciones restantes son Falange Española de las Jons, que presenta candidaturas a Congreso y Senado por Sevilla; Partido Feminista de España (PFE), que sólo lo hace al Congreso por Cádiz; y Agrupación de Electores, que únicamente concurre a la Cámara Baja por Málaga.