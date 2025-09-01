Dos encapuchados asaltan y agreden a 3 menores migrantes en un centro de acogida en Madrid.

Dos encapuchados han asaltado y golpeado a tres menores migrantes no acompañados en las inmediaciones del centro de acogida de Hortaleza, en la ciudad de Madrid, tras la detención de un residente de este centro por una violación a una joven de 14 años el pasado viernes.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado en rueda de prensa de la agresión, ocurrida en la noche de este domingo, y ha explicado que uno de los agredidos tuvo que ser atendido en el hospital, si bien ya ha sido dado de alta.

La Policía Nacional está investigando los hechos sin que hasta el momento haya detenido a ninguno de los autores.

El delegado del Gobierno ha aprovechado para alertar del peligro que supone "criminalizar a colectivos vulnerables" porque cree que los "discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio como el de ayer noche" a los menores del centro de Hortaleza.

Martín ha condenado esta agresión, además de la "brutal agresión sexual" que cometió uno de los menores de este centro en el parque Clara Eugenia del distrito de Hortaleza en la madrugada del sábado.

El delegado ha calificado de "aberración" la violación de la menor, ha dicho que cuenta con toda su "repulsa" y ha felicitado a la Policía Nacional por la detención inmediata del presunto autor.

La investigación está en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que no ha informado de la edad del agresor ni de la víctima.

Martín ha añadido que deben seguir investigando los hechos y ha pedido que se analicen las circunstancias y el hecho de que el menor estuviera fuera del centro a altas horas de la madrugada. En esta línea, el delegado ha dicho que lleva tiempo "señalando las importantes deficiencias" de estos centros, competencia de la Comunidad de Madrid.