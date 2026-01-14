Exteriores aconseja a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha recomendado a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país "haciendo uso de los medios disponibles", a la vez que ha desaconsejado viajar a la zona por la situación de "gran inestabilidad" que se vive en la región.

El departamento que dirige José Manuel Albares ha actualizado las recomendaciones de viaje a Irán, indicando que la situación es "inestable en todo el país". La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha cifrado este miércoles en más de 3.400 los muertos y "miles" más los heridos como consecuencia de la represión de las fuerzas de seguridad del país centroasiático durante las protestas antigubernamentales que comenzaron hace ya más de dos semanas.

Desde Exteriores han recordado que "se han cortado las comunicaciones desde el pasado 8 de enero, incluyendo Internet y la entrada de llamadas telefónicas provenientes del extranjero".

En este contexto, el Ministerio ha recordado que la mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones, por lo que se recomienda "verificar con la compañía aérea la situación de las conexiones aéreas ya que éstas pueden verse modificadas por la evolución de la situación". Así, ha subrayado que las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán "están abiertas para ciudadanos extranjeros".

Exteriores también ha recomendado permanecer atento a las redes sociales y otros medios de comunicación de la Embajada de España en Teherán, una vez se restablezcan las comunicaciones por Internet. Ha explicado que "los cortes en las comunicaciones e Internet, ahora bloqueados, son frecuentes" y que sistemas de mensajería como 'WhatsApp' y redes sociales tipo 'Facebook', 'X' o 'Instagram' "se encuentran bloqueados". "Esto puede significar quedarse incomunicado durante largos periodos de tiempo", ha apuntado.

Evitar manifestaciones

Por otra parte, el Ministerio también "desaconseja absolutamente mezclarse en manifestaciones de cualquier tipo, hacer fotos o vídeos de las mismas, así como de cualquier edificio oficial". "Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, cualquier ciudadano que tome fotos o vídeos fuera de las zonas turísticas puede resultar sospechoso para estas autoridades", ha precisado.

También ha pedido "encarecidamente" no tomar fotos o vídeos de instalaciones militares o gubernamentales, ni manifestarse públicamente sobre cuestiones políticas o religiosas, incluso a través de las redes sociales. "Varios ciudadanos europeos han sido detenidos y condenados a penas de prisión por estos motivos", ha recordado.

Finalmente, Exteriores ha señalado que los extranjeros que residan en Irán con un permiso de trabajo "deben tramitar una autorización de salida cada vez que deseen salir del país". Dicho permiso, según ha detallado el Ministerio, "debe gestionarlo la empresa para la que trabaje con antelación suficiente".

"La Embajada no tiene ninguna capacidad de autorizar la salida de Irán de los ciudadanos españoles que se encuentren aquí, ya que es una cuestión que depende enteramente de las autoridades y la ley iraní", ha añadido.

Albares reclamó este lunes a las autoridades iraníes que cesen la violencia contra los manifestantes y respeten su libertad de manifestación, al tiempo que se mostró contrario a una eventual intervención de Estados Unidos porque considera que no es lo que necesita ahora el país centroasiático.