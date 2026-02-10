Feijóo insiste en que el PP ganó "claramente" en Extremadura y Aragón: "Una cosa es quedar el primero y otra el tercero"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que el Partido Popular ganó "claramente" tanto en las elecciones extremeñas como en las aragonesas y, aunque ha reconocido que "Vox ha mejorado notablemente sus resultados", considera que "conviene recordar que una cosa es quedar el primero y otra el tercero".

Además, ha vuelto a prevenir contra el "voto de enfado". "El voto de cabreo hay que ponerlo a trabajar porque va a producir más cabreo si no se traduce en solucionar los problemas", ha avisado.

Así lo ha manifestado durante su participación en un diálogo en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), preguntado por si los resultados de los comicios aragoneses del pasado domingo son extrapolables al resto de comunidades autónomas.

Feijóo ha subrayado que "el PP ha ganado y con mucha más diferencia sobre el segundo que antes", sobre un PSOE que "se ha hundido", por lo que se ha mostrado "razonablemente satisfecho" aunque "a todo el mundo le gustaría tener más" votos.

En cualquier caso, ha resaltado que "el Partido Popular ha vuelto a revalidar unas mayorías muy complicadas" con el 34% de votos obtenidos por su formación en Aragón que supone "el mejor resultado" de su historia frente al "peor del Partido Socialista". "Creo que ni la CSU en Baviera tiene un 34%", ha ilustrado en alusión al voto cada vez más fragmentado en toda Europa.

En este punto, Feijóo ha señalado que los 26 escaños alcanzados por el PP en las Cortes de Aragón y los 14 de Vox suman más de 52%. "Las urnas han dicho claramente que Jorge Azcón continúe como presidente y que el PP lidere el gobierno de Aragón", ha recalcado, y ha señalado que es un resultado "muy similar al de Extremadura".

Adelantos electorales por la falta de Presupuestos

Durante su intervención ha aludido a la decisión de adelantar las elecciones en Aragón y Extremadura, que ha ligado con el hecho de que no se pudieran aprobar nuevos presupuestos después de haber los prorrogado un ejercicio. "Esto es la democracia, en España esto ya no se lleva: llevamos toda la legislatura sin presupuestos", ha reiterado, cuando ha subrayado que es algo que establece la Constitución y "no es opinable, hay que cumplirla".

En su opinión, estas últimas citas electorales demuestran que "la gente quiere que haya un cambio y lo expresa cada vez que se le consulta". Según ha argumentado, en todas las elecciones "unos ganan y otros pierden" y "no es lo mismo subir que bajar, restar que sumar".

Respecto a si estos resultados son extrapolables al resto de España, ha remarcado que no es especialista en demoscopia y que siempre ha habido "ciertas contradicciones" entre diferentes contiendas electorales. A su juicio, aunque todos los comicios tienen "un componente autonómico", la política española actual tiene tal "nivel de tensión, confrontación y división", que "hay un interés por polarizar, todo se mezcla y es muy difícil separar la gestión autonómica de lo que está viviendo España".

"Pero lo cierto es que la gente ya no vota sobre cuestiones objetivas. Hay mucho cabreo y enfado en el voto. El problema es que el enfado no gobierna, gobiernan las mayorías. El voto de cabreo hay que ponerlo a trabajar porque va a producir más cabreo si eso no se traduce en solucionar los problemas de la gente, la mejora de la convivencia", ha opinado.

"Hay muchas espuma, pero me importa la cerveza"

El jefe de la oposición ha insistido en que ahora hay "mucha emocionalidad en el voto" --"me da la sensación de que hay mucha espuma, pero me importa la cerveza", ha ilustrado-- que, según él, se debe a que España está viviendo un momento "muy grave" con el Gobierno actual y eso "produce un enorme enfado".

Frente a ello ha defendido que "es importante tener presidentes autonómicos que tengan como objetivo hablar de las cosas: la inversión, el PIB, el empleo de calidad, la confianza empresarial y, por supuesto, cómo somos capaces de financiar servicios públicos". Ha puesto como ejemplo la gestión en Aragón, al haber logrado captar inversiones por "90.000 millones de euros en dos años y medio": "Es impresionante. Si se ejecuta solo el 70% de esos 90.000, el PIB de Aragón pegará un salto y se incorporará al podio de comunidades autónomas".