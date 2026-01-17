Feijóo pide a Sánchez que retire su plan de financiación autonómica: "El separatismo decide dónde va el dinero de todos"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, defiende un modelo de financiación que sea acordado por el conjunto de las comunidades autónomas y que recoja el coste efectivo de los servicios públicos atendiendo a variables como la despoblación y la dispersión geográfica, tal y como reclama el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón.

Así lo ha asegurado este sábado en una breve comparecencia pública en Lanave (Huesca), donde ha exigido al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que retire el modelo acordado con ERC porque no prevé la financiación de los servicios públicos sino que sirve "para comprar más meses de gobierno, de la misma forma que Sánchez lo obtuvo entregando el Código Penal al separatismo".

Protegido de la lluvia, junto a la número 1 de la lista del PP por Huesca, Carmen Susín, Feijóo ha recordado la situación "inédita" de que ningún presidente autonómico haya mostrado su respaldo al sistema planteado por Sánchez y Junqueras, salvo el de la comunidad que lo propone.

"No se puede hacer por la imposición de un presidente débil y sin mayoría, como es Sánchez, con el visto bueno del separatismo", ha criticado sobre un modelo que a su juicio "lo que pretende es quedarse con buena parte del dinero que es de todos".

En ese sentido, ha sostenido que "los ciudadanos tienen que saber a dónde va su dinero porque lo pagan a través de los impuestos, y lo que están viendo es que el dinero de todos consiste en mantener al señor Sánchez en el poder y que el separatismo decida a dónde va el dinero del conjunto de los españoles", ha criticado.

Una postura que el líder de los populares defenderá este domingo en Zaragoza junto a todos sus presidentes autonómicos en un acto convocado por el aragonés Jorge Azcón: "Le vamos a decir al señor Sánchez de una forma clara, nítida y educada, pero contundente, que retire el sistema de financiación que quiere imponer con el separatismo y que decida si está con Junqueras o está con los presidentes autonómicos que representan sólo en el PP el 70% de la población".

Feijóo ha lamentado que este modelo acordado por el Gobierno de España y ERC convierte a Aragón "en una de las comunidades autónomas peor financiadas de España", pero se ha mostrado convencido de ganar la batalla "porque tenemos la razón, porque no queremos ni en Aragón ni en ningún otro sitio tener más dinero que nadie, pero lo que sí queremos es que el dinero de todos se reparta entre todos, como ha venido ocurriendo en la mayoría de las ocasiones", ha reivindicado.

Como ejemplo de ese mal reparto y uso del dinero de los impuestos, el líder del PP ha aludido al retraso de siete años que acumula el tramo pendiente de la A-23 entre Lanave-Sabiñánigo. En las inmediaciones donde termina el tramo de autovía y acostumbran a registrarse atascos de conductores camino del Pirineo, Feijóo ha lamentado que los españoles se hayan visto obligados a pagar 180.000 millones de euros más en impuestos en los últimos años.

"Pese a ese incremento de la recaudación fiscal, ha emitido 500.000 millones de euros de deuda pública, esto es, ha apuntado, la ha incrementado un 42%, y con todo ello es uno de los países de la Unión Europea con menor porcentaje de inversión real en los presupuestos del Estado", ha reprochado.

Frente a ese desempeño del Gobierno de España, Feijóo se ha comprometido a que si es presidente, las inversiones en autovías, infraestructuras hidráulicas, puertos, aeropuertos y ferrocarriles "volverán a ser una prioridad" en los presupuestos generales del Estado.

Una promesa en la que ha incluido numerosas infraestructuras pendientes en la provincia de Huesca, como la variante sur de Huesca, la unión de la A-22 y la A-23 y el desdoble en autovía de los tramos pendientes de la A21, así como la finalización del tramo pendiente de la A-23 entre Lanave y Sabiñánigo que, ha lamentado, "acumula siete años de retraso y ha de mejorar la accesibilidad al Pirineo".

Esas infraestructuras, ha asegurado, "ya se incluyeron en los presupuestos y en la planificación del Gobierno de Rajoy del año 2018". Ahora, en 2026, "el Gobierno dice que necesitamos cuatro o cinco años más para finalizarlas, pese a que Azcón ha ofrecido el 50% de la inversión para finalizarlas en un plazo inferior y el Gobierno de España se ha negado".

"Azcón sabe gobernar"

Feijóo ha subrayado su "compromiso" con Aragón y ha reivindicado que tras dos años del Gobierno del PP, se ha constatado que "Azcón ha sido lo mejor que le ha podido pasar al Gobierno de Aragón desde hace muchos años".

Elogio que ha sustentado en que el líder aragonés "ha demostrado que se puede gobernar sin excusas y sin mentiras, sin dividir ni crispar y porque ha demostrado que es capaz de poner a Aragón dentro de las prioridades de todos los inversores del mundo, de captar más inversiones que ninguna otra comunidad autónoma durante los últimos años".

Por ello ha sostenido que "lo mejor que le puede pasar a Aragón es que el presidente Azcón siga liderando la política autonómica" porque entonces, ha proclamado, "Aragón será imparable y entonces el cambio en España también será imparable".