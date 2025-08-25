Feijóo propone "un registro nacional de pirómanos" en su plan nacional contra los incendios

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes un plan integral con 50 medidas frente a los incendios forestales que, según ha explicado, será remitido de inmediato a las Cortes Generales. Entre ellas, un registro nacional de pirómanos y que éstos estén geolocalizados con pulseras telemáticas, profesionalizar el sistema de Protección Civil, más ayudas y sin impuestos, y más apoyo a la ganadería y el mundo rural.

"Hemos trabajado en una respuesta integral con 50 medidas para las zonas afectadas que comprenden la ayuda inmediata a las personas, la reparación de pueblos, la recuperación del patrimonio forestal y de empleos, y la preparación ante futuros eventos", ha señalado este mediodía en una rueda de prensa en la sede del partido.

Feijóo ha subrayado que las propuestas responden a tres objetivos: atención ágil a los afectados, recuperación de entornos y empleos destruidos, y garantías para que "una tragedia de estas dimensiones no vuelva a ocurrir".

Entre algunas de las medidas detalladas, ha destacado la creación de un Registro Nacional de Pirómanos que incluirá a personas condenadas en sentencia firme por provocar incendios, quienes deberán portar pulseras telemáticas de localización. Según cifras del Ministerio del Interior, en los últimos dos meses y medio se han detenido a 41 personas y otras 127 están siendo investigadas por iniciar fuegos.

Pulseras telemáticas para pirómanos

El líder del PP ha defendido también la necesidad de "objetivar" la gestión de emergencias para evitar la confrontación política y ha propuesto establecer criterios "objetivos, transparentes y vinculantes" bajo el liderazgo de profesionales con experiencia. El fin, ha dicho, es garantizar la rapidez y coordinación de los medios autonómicos, la Unidad Militar de Emergencias (UME), las capacidades logísticas del Ejército y la activación de recursos europeos cuando sea necesario.

Asimismo, el plan contempla ayudas materiales y económicas inmediatas a personas, localidades y empresas afectadas, así como la movilización de recursos presupuestarios, incluyendo fondos europeos. También prevé revisar el marco legislativo y la gestión de montes para evaluar prácticas forestales y ganaderas con impacto negativo en la prevención y extinción de incendios.

Los fallos del Gobierno

El PP presenta este plan, ha apuntado Feijóo, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya "fallado en la prevención" de incendios y no haya puesto "todos los medios disponibles" para que la crisis no tuviese la magnitud que ha tenido.

Aunque las competencias sean de las comunidades autónomas y "las han ejercido", ha apuntado, el despliegue de medios nacionales, incluido el Ejército, e internacionales "le corresponde exclusivamente al Gobierno de España".

Así, Sánchez -que no se ha puesto en contacto con él estas semanas, ha dicho- es quien "tenía que ponerse al frente de la crisis".

"El Gobierno llegó tarde y ha habido una falta de planificación, de prevención y de compromiso en los primeros días de los incendios forestales", ha insistido.

Feijóo ha asegurado que él visitó los incendios antes que Sánchez y que pidió inmediatamente el despliegue del Ejército, algo que "no debería pedir el jefe de la oposición", sino que "debería de ser una instrucción inmediata del presidente del Gobierno".

El líder popular ha cargado también contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien también podría haber pedido la autorización al presidente del Gobierno para desplegar al Ejército. "Si la ministra de Defensa ha actuado de forma tardía y a rastras, será su responsabilidad", ha asegurado.

Las comunidades, todos los medios

Con los incendios más graves produciéndose en comunidades gobernadas por el PP -Galicia, Extremadura y Castilla León- Feijóo ha asegurado que los presidentes autonómicos han trabajado "hasta la extenuación" con todos los medios disponibles en su territorio.

"Le agradezco a los presidentes autonómicos que, antes de que Protección Civil interviniera, estuvieron intentando coordinar medios", ha dicho.

El problema principal, ha reiterado, ha sido activar en momentos de crisis todos los medios disponibles del Estado y ha sido también un problema "de prevención y de planificación de un verano como este".