Feijóo dice que Sánchez debe irse ante indicios de delito en su entorno: "El Gobierno está rodeado de podredumbre"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería irse ante los "indicios racionales de conductas delictivas" en su entorno y dar la voz a los ciudadanos en las urnas. A su entender, el Gobierno está "rodeado de podredumbre" como reflejan los "sumarios" que se están investigando y el "devastador" informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que sitúa a su esposa, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa.

"Algo huele a podrido en la política nacional. El Gobierno está rodeado de podredumbre que se instala en los sumarios de los juzgados españoles", ha declarado Feijóo a los medios antes de asistir al partido entre el AD Torrejón CF y el Real Madrid en el marco del 'Torneo Ciudad de Torrejón' de fútbol de categoría infantil.

El presidente del PP ha asegurado que "la agenda del Gobierno está repleta de escándalos" que parecen "no tener fin" y por los que "no puede descansar ni un solo día". Además, ha dicho que "no tiene mayoría parlamentara, no tiene Presupuestos, no tiene plan de vivienda, no tiene plan de Defensa" y tampoco tiene "un plan contra los aranceles". "El Gobierno de nuestro país no gobierna", ha enfatizado.

Según Feijóo, el Gobierno de Sánchez "no tiene tiempo para los problemas de la gente porque está obsesionado con lo que pasa en Waterloo, en los jugados de la Plaza de Castilla, en los de la Audiencia Nacional y en los del Tribunal Supremo". "Y esta atmósfera es irrespirable", ha proclamado.

Dicho esto, ha puesto el foco en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúa a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, y que, a su juicio, "acredita indicios racionales de conductas delictivas" en el entorno de Pedro Sánchez. "Cualquier presidente decente ante un informe de esas características, se hubiera ido y hubiese dado la voz a los ciudadanos de su país", ha resaltado.

Además, ha denunciado que desde el Gobierno se hayan dedicado "empresas públicas a contratar personas con las que los ministros se divierten". "Un Gobierno no puede utilizar a Adif, Ministerio de Transportes, y Tragsatec, Ministerio de Agricultura, para contratar a personas que no van a trabajar y sin embargo sirven en la intimidad a miembros del Gobierno", ha manifestado.

Feijóo ha resaltado que "nunca jamás en la historia de España ha habido conductas con indicios racionales de delito tan graves como las que está habiendo en el Palacio de la Moncloa en este momento" y "ningún presidente del Gobierno en toda la democracia española se ha visto envuelto en su intimidad con conductas que se trasladan en los informes de la Guardia Civil y en sumarios".

Tras asegurar que "esto es la antipolítica", el presidente del Partido Popular ha insistido en que Sánchez "debería simplemente irse y dar voz a los ciudadanos de su país" porque "no tiene tiempo para los problemas de la gente".

Dicho esto, el jefe de la oposición ha subrayado que hay "esperanza" y que es necesaria en España una política "limpia", un Gobierno "decente" y un presidente "intachable".

"Volvemos otra vez a trasladar a todos los ciudadanos que sabemos cuál es nuestra misión, que sabemos cuál es nuestra obligación y que vamos a seguir, primero, diciéndole a la gente lo que pasa en España. Segundo, siendo respetuosos con la presunción de inocencia de todo el mundo, pero clarificando qué es lo que dicen los sumarios y trasladándole a la gente lo que el Gobierno quiere ocultar", ha advertido.

Ante el hecho de que Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro José Luis Ábalos, no haya acudido este lunes a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' alegando motivos de salud, Feijóo ha defendido que la Cámara Alta cite a "una persona que ha tenido dos contratos en dos ministerios sin acudir a trabajar" y que "además se acredite que ha tenido una relación íntima con un ministro del Gobierno de España".

"Comprenderá que esto en democracia no lo habíamos visto. Estamos empezando a considerar que es normal lo que es absolutamente excepcional", ha manifestado, para reiterar que se trata de hechos que "harían caer a cualquier Gobierno de la Unión Europea".

En su intervención ante los medios, Feijóo también ha criticado que el Congreso esté paralizando "de forma antidemocrática" el proyecto de ley de Conciliación que el PP presentó hace unos meses y que recoge una serie de propuestas como un banco de horas, jornadas flexibles y escuelas infantiles gratuitas financiadas por las comunidades autónomas y el Ejecutivo.

Feijóo ha asegurado que es una falta de respeto por parte del Gobierno a las Cortes Generales que aquellas leyes que no le interesan no se tramiten y que las normas que se aprueban en la Cámara Alta se paralicen en el Congreso. "Estamos ante una anomalía democrática. El poder legislativo manda, ordena y legisla, y el ejecutivo, ejecuta", ha indicado.