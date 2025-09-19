Feijóo traslada a Merz la situación "agónica" del Gobierno de Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este viernes con el canciller alemán, Friedrich Merz, al que ha trasladado la situación "agónica" del Gobierno de Pedro Sánchez, "rodeado por la corrupción y perseguido por la Justicia", en caso "único" en la Unión Europea.

Merz, de la misma familia política europea que Feijóo, llegó este jueves a Madrid en su primera visita a España desde que asumió la Cancillería alemana en mayo pasado, y mantuvo también un encuentro con el jefe del Ejecutivo.

Feijóo y Merz han exhibido este miércoles su sintonía en la flexibilización de la Agenda Verde, en la necesidad de desregulación y en la lucha contra la inmigración ilegal. Además, ambos han mostrado su preocupación por la situación tanto en Gaza como en Ucrania, según ha informado el Partido Popular.

La reunión entre Feijóo y Merz se produce un día después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recibiera por primera vez al canciller alemán en La Moncloa, un encuentro que se produjo en plena escalada de tensión del Ejecutivo español con Israel después de haber tildado de "genocidio" lo que ocurre en Gaza.

Ante lo que sucede en La Franja, Merz dijo que comparten "la crítica con respecto al procedimiento pero no compartimos la descripción de genocidio". Además, recalcó una vez más que Alemania no tiene intención de reconocer a Palestina, como hizo España hace un año y como se disponen a hacer la próxima semana Francia, Reino Unido y varios países más. "No es ningún secreto", ha dicho el canciller, que Alemania no se plantea dar este paso.

Alemania es el principal socio europeo de Tel Aviv y uno de los países que más se ha resistido a aplicar medidas contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, mientras que Sánchez ha llevado la delantera en el reconocimiento de Palestina como Estado y en la petición de suspender el acuerdo europeo de asociación con Israel.

Feijóo y Merz también han hablado de este asunto, aunque desde el PP no han precisado el contenido de esa conversación, salvo que ambos han compartido su "preocupación por la situación internacional", según un comunicado difundido por la formación.

Lucha contra la inmigración ilegal

Durante la reunión, ambos líderes han mostrado su sintonía en el ámbito europeo, en temas como la lucha contra la inmigración ilegal, la necesidad de desregulación o la flexibilización de la Agenda Verde, además de compartir su preocupación por la situación internacional.

Además, Merz y Feijóo se han conjurado para trabajar juntos por una Europa más segura, competitiva y próspera. De tal forma, durante la reunión, ambos han abordado cuestiones de mutuo interés, como el devenir de la economía, con especial atención a la industria, la competitividad, la PAC y la política de cohesión, así como el compromiso de establecer fuertes alianzas económicas a futuro.

Feijóo también ha trasladado a Merz "la situación agónica de un Gobierno rodeado por la corrupción y perseguido por la Justicia". Según el PP, se trata de "un caso único en la Unión Europea e incomprensible en cualquier democracia".

Contratos con Huawei

También ambos líderes han tratado la "problemática existente en este momento sobre los contratos firmados por Interior con la empresa china Huawei", sobre los que la Comisión Europea amonestó al Ejecutivo español, y han coincidido en la necesidad de "apostar por tecnología europea existente y con garantías", según los 'populares'.

Antes de esta reunión, ambos dirigentes han tenido distintos encuentros en diversos foros y esta es la segunda ocasión en la que coinciden en España, tras el Congreso del EPP que se celebró en Valencia el pasado mes de abril pocos días antes de la elección de Merz como canciller.

Según el PP, Merz y Feijóo mantienen una "relación muy fluida y contacto frecuente", ya que representan a los dos grandes partidos dentro del EPP y han determinado las grandes decisiones políticas dentro de su familia europea.

La influencia creciente del PP español con Alberto Núñez Feijóo es valorada entre sus socios y la intención es seguir reforzando las sinergias con el referente que es la CDU y con el presidente de un país aliado que es motor de la UE, ha concluido el PP.