Felipe González amenaza con no votar al PSOE si "si se consolida" la ley de amnistía

El ex presidente español Felipe González.

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha amenazado con no votar al PSOE ni a ningún partido que haya aprobado la ley de amnistía que este jueves avalará el Tribunal Constitucional (TC), asegurando que la norma es una "barrabasada" y una "vergüenza" para cualquier demócrata.

"Si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete" ha dicho en una entrevista en Más de uno de Onda Cero.

Preguntado sobre si está diciendo que no apoyaría en las urnas a los promotores de la amnistía, González ha confirmado que no, "ni el PSOE ni ningún partido que haya apoyado la ley de amnistía" contaría con su voto.

"¿Dónde está la virtud", ha añadido González, quien ha considerado que Sánchez ha tenido una "absoluta falta de respeto al Tribunal Constitucional" por adelantar que el fallo de la amnistía que se votará este jueves será a favor. Según el ex presidente, "el debate es sobre si es posible la autoamnistía" porque "gente que se va a beneficiar", ha agregado, redactó el texto de la ley.

Eso sí, ha asegurado que ningún caso de plantea votar al PP, "entre otras cosas" porque no ve que "planteen un proyecto de país". "Veo a Feijóo haciendo figuras con Mazón o con el propio Abascal ayer", ha puesto como ejemplo para justificar su rechazo.

"Sánchez ya no tiene vida política"

El ex presidente del Gobierno dice que Pedro Sánchez "ya no tiene vida política". "No tiene ningún poder, todo el poder lo tiene los filoetarras, Puigdemont...", dice.

Además, critica la frase con la que Sánchez comenzó a gobernar: "Hacer de la necesidad, virtud".

También ha reconocido que le parece "repugnante" los audios de Ábalos y Koldo hablando de "repartirse" las mujeres que recoge el informe de la UCO, pero esto no debe desviar el grave problema que tiene el país.