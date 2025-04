Felipe González desvela que pidió ayuda al papa Francisco sobre Venezuela: "No se mojó lo suficiente"

Madrid/El ex presidente del Gobierno, el socialista Felipe González, ha recordado la relación "de confianza" que mantuvo con el papa Francisco y ha desvelado que le llegó a pedir ayuda para que intercediese en la situación de "represión" que se vivía en Venezuela, aunque considera que "no se mojó lo suficiente".

En un vídeo difundido por la fundación del expresidente, González recuerda que pidió ayuda en varias ocasiones a través del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, respecto "al drama que se vivía en Venezuela" con el "tirano" de Nicolás Maduro.

González le envió "una larga explicación" de cómo veía la situación y, aunque no contestó directamente a esa comunicación, vio "el reflejo de esa respuesta" en un comunicado emitido por la Santa Sede en el que pedía superar la crisis con los presos políticos y la represión en el país sudamericano. "Mi sentimiento fue que nunca se mojaron suficientemente, a mi juicio, y ese sentimiento personalmente me dolía, pero no alteraba mi relacion con él", ha señalado.

Además ha relatado el primer encuentro que tuvo con el entonces arzobispo Jorge Bergoglio, en el año 2001, en plena crisis argentina del corralito. González viajó a Buenos Aires convocado por el entonces presidente Fernando de la Rúa y mantuvo entrevistas con varias personas del mundo de la política y la economía en un contexto de fuerte crisis social, con muertos en las calles por enfrentamientos con la policía.

Asegura que de todos los encuentros que mantuvo esos días, el de Bergoglio fue el que más le impresionó porque hizo "el análisis más lúcido" sobre ese momento. "Me llenó de información", apunta.

También rememora que el ayudante de Bergoglio que le recibió le advirtió de que era "papable". "Cosa que me sorprendió mucho, no tenía ni la menor idea de que nadie estuviera pensando en 2001 que pudiera tener carácter de papable", apunta. Después, una vez que fue designado Papa, mantuvieron varios encuentros más, señala.

González recuerda al papa Francisco como una persona "de altísimo nivel de información", "un gran conversador y bastante bromista" que se comunicaba con "enorme naturalidad" y de forma "muy directa y humana".