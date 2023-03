El fiscal general del Estado pide una respuesta unánime ante el 'sólo sí es sí'

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, insistió en Zaragoza en que "un fiscal español debe decir lo mismo en Granada que en Sevilla" y por eso fue "imprescindible" que el Ministerio Fiscal dictara un decreto para dar una respuesta uniforme ante la revisión de sentencias a raíz de la entrada en vigor de la conocida como ley del sólo sí es sí.

De hecho, aunque no pudo poner una cifra exacta por las dificultades que entraña hacer este recuento, el máximo responsable del Ministerio Fiscal aseguró en declaraciones a los medios de comunicación que se están recurriendo "en toda España" aquellas rebajas de condena en revisión "que no han cumplido o que no son de acuerdo" con el decreto.

En este sentido, y como reafirmó en una reciente circular, la Fiscalía General del Estado considera que "como regla general, no procederá la revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal".

"Hicimos un decreto en el que tratábamos de dar una interpretación unitaria a cómo se debían realizar las revisiones de las sentencias firmes. Tendrá que ser el Tribunal Supremo el que marque esa pauta como ocurre en nuestro Derecho", dijo García Ortiz, quien insistió en que "no podía ocurrir que los fiscales de toda España dieran versiones contradictorias u opuestas en función del territorio o de la jurisdicción".

Ahora, continuó, hay que respetar la función de la Fiscalía, ofrecer una respuesta unitaria en todo el territorio nacional.