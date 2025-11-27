La Fiscalía pide prisión provisional y sin fianza para el exministro Ábalos

Comienza la vistilla en la que el juez decidirá si envía a prisión a Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Leopoldo Puente que decrete prisión sin fianza para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, investigado en el denominado caso mascarillas. El magistrado deberá resolver en los próximos días, una vez escuche también a las acusaciones particulares.

Puente, instructor de la causa sobre los presuntos amaños de contratos públicos durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, había rechazado hasta ahora las peticiones de prisión preventiva formuladas por las acusaciones populares, dirigidas por el Partido Popular. Sin embargo, en su última resolución de octubre advirtió de un “riesgo creciente de fuga” conforme se acercaba la fecha del juicio.

La vista oral se encuentra próxima, tras la propuesta del juez del pasado 3 de noviembre de sentar en el banquillo a Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, en relación con una presunta trama corrupta vinculada