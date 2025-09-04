La Fiscalía pide a la UCO analizar el 'pendrive' de Leire Díez para ver si hay indicios de delito

La Fiscalía encarga a la UCO que analice el 'pendrive' de la ex militante del PSOE Leire Díez.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha encomendado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice el contenido del pendrive que la ex militante socialista Leire Díez entregó al PSOE y que el partido derivó a la Fiscalía General del Estado, con el fin de comprobar si hay o no indicios de delito. Así lo ha acordado después de abrir diligencias de carácter reservado.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía ha ordenado el análisis del contenido del dispositivo a la unidad investigadora de la Guardia Civil sobre la que, presuntamente, Díez buscaba información comprometedora.

Ese pendrive recoge la información que Díez, a la que un juzgado de Madrid investiga por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, ha ido recopilando en los últimos años.

Aunque en un principio se valoró la posibilidad de enviar el pendrive a la Fiscalía Anticorrupción, finalmente ha recaído en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y está en manos de la teniente fiscal, Marta Durántez, y el fiscal jefe, Jesús Alonso.

Entregado previamente a Cerdán

Según explicó el pasado junio la entonces portavoz del PSOE, Esther Peña, Díez entregó al que era secretario de Organización del partido y ahora investigado por el caso Koldo, Santos Cerdán, el pendrive con "información relevante" para la ex militante.

"Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país", defendió Peña en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

Peña recalcó que el PSOE ya había actuado respecto a Díez haciendo "lo que tenía que hacer", con la apertura de "un expediente informativo para conocer la verdad y después actuar". Al hilo, recordó que la ahora exmilitante socialista ha negado "por activa y por pasiva que acudiera a ningún sitio, a ninguna reunión, a ninguna negociación en nombre del PSOE o de su representación".

Los audios de Díez

Leire Díez se situó en el epicentro de la polémica desde que El Confidencial publicó unos audios en los que se la escuchaba hablar con empresarios inmersos en causas judiciales con la intención de buscar información comprometida contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal de Anticorrupción José Grinda a cambio de beneficios judiciales.

Tras ser teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas (Cantabria) y apoyar a Pedro Sánchez en campañas de redes sociales, Díez fue directora de Relaciones Institucionales para la empresa pública Correos a propuesta de Juan Manuel Serrano, que había sido jefe de gabinete del líder del PSOE.

No obstante, Díez declaró ante la prensa que el contenido de esos audios respondía a una labor periodística suya para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado. "Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie; ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE", aseguró.