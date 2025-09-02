El Gobierno publica este miércoles las normas de elaboración del Presupuesto de 2026

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que este miércoles se publicará en el BOE la orden ministerial con las normas de elaboración de los Presupuestos de 2026, que es el primer paso para la confección de las cuentas.

Esta orden ministerial, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, es un "instrumento interno" para que los distintos ministerios empiecen a trabajar en el presupuesto.

Las prioridades de estas cuentas, ha añadido, serán avanzar en el desarrollo económico, la redistribución de la riqueza, el blindaje de los servicios públicos y la atención a la población vulnerable.

La vicepresidenta ha añadido que el Gobierno va a presentar el Presupuesto "con o sin" los apoyos parlamentarios, aunque ha asegurado que se va "a dejar la piel" para que los socios "vean la bondad de las cuentas públicas".

Sin embargo, tal y como apuntó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Montero ha reiterado que el Presupuesto no es "un fin en sí mismo" sino un "instrumento" para conseguir los objetivos del Gobierno.

"El proyecto de presupuestos es fundamental, importantísimo", ha insistido, pero, en caso de que no fuera posible aprobarlo, "el Gobierno ha dado muestras de que sin presupuestos ha atendido a las necesidades de los ciudadanos".

Así, ha subrayado que "el presidente siempre ha trasmitido su voluntad de agotar la legislatura" porque "tiene proyectos de país y políticas que blindan el Estado del bienestar".

De acuerdo al calendario presupuestario, el Gobierno debería presentar el proyecto de cuentas de 2026 antes del final de septiembre, una vez aprobada la senda de estabilidad, para sustituir el presupuesto de 2023, que es el actualmente vigente tras dos prórrogas.