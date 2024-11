El Gobierno valenciano descarta cualquier dimisión por la DANA: "No es una opción"

Valencia/ La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha descartado dimisiones en este momento en el Gobierno valenciano por la gestión de la DANA y ha defendido, ante las críticas y tras la manifestación celebrada este sábado en València, que el Ejecutivo autonómico liderado por Carlos Mazón está ahora centrado y "volcado" en la "recuperación" y en dar respuesta a los municipios y personas afectadas dada "la magnitud de la catástrofe".

"Ante ese daño provocado, nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas", ha recalcado, en rueda de prensa este domingo para informar de las actuaciones realizadas en las zonas afectadas por la DANA.

En esta línea, Camarero ha garantizado que el Consell, "como ha hecho desde el primer día", va a estar "al lado de las víctimas", por lo que ha descartado a día de hoy dimisiones en el seno del Ejecutivo liderado por Carlos Mazón. "No es una opción, en este momento, ninguna dimisión", ha afirmado.

Así, ha argumentado que ahora el Gobierno valenciano no puede plantearse nada más que "seguir trabajando en la recuperación y restitución del daño provocado" en mitad de "la mayor crisis de la historia que ha vivido este país en los últimos años". "No podemos plantearnos otra cosa que trabajar sin descanso (...), no podemos perder un minuto en más que seguir trabajando por ayudar a restituir la vida a estas personas", ha insistido.

Dice entender el dolor de los manifestantes

Por otro lado, preguntada por la manifestación que este sábado recorrió las calles del centro de València para exigir la "dimisión inmediata" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y su Consell por "no haber sabido gestionar" la catástrofe, Camarero ha manifestado comprender "el dolor, el sufrimiento, la frustración y la impotencia" de las personas afectadas que se manifestaron "pacíficamente".

"Hay que respetar, no puede ser de otra manera, a las personas que ayer por la tarde salieron a la calle a mostrar ese dolor", ha expresado. En este punto, ha trasladado a los manifestantes que ese dolor y frustración desde del Consell "lo hacemos nuestro": "Desde el primer momento sabemos de la magnitud y del dolor y sufrimiento que están pasando los vecinos afectados".

No obstante, ha lamentado que este dolor "se politice", como a su juicio ocurrió por parte de determinados manifestantes en la protesta de este sábado, algo que ha afirmado que al Consell "le duele". Además, ha mostrado su repulsa a los "grupos violentos" que, al finalizar una manifestación "legítima y pacífica" provocaron "disturbios y actos vandálicos, como hemos podido ver", que, según Camarero, "distorsionan el objeto y el mensaje" de la protesta.

De hecho, ha instado a la organización de la marcha a "condenar y denunciar" estos "graves sucesos" porque, según ha sostenido, "distorsionan la realidad del mensaje". "Estoy segura de que no es lo que buscaban y no es lo que esperaban", ha añadido.

También ha transmitido "toda la solidaridad" a los 31 agentes de Policía que resultaron heridos en la protesta y ha deseado que se recuperen "lo antes posible", al tiempo que les ha alentado a "seguir haciendo su trabajo".

Emplaza a la comparecencia de Mazón el jueves

Preguntada por si el Consell hace autocrítica de la gestión de la DANA y tras la manifestación del sábado --a la que asistieron unas 130.000 personas, según Delegación del Gobierno--, Camarero ha insistido en centrarse ahora en "la magnitud de la catástrofe y el daño que ha provocado en los municipios y las personas". "Ante esa magnitud, ante ese daño provocado, nosotros no podemos abandonar a las víctimas", ha esgrimido.

En esta línea, ha subrayado en que la Comunitat Valenciana, y particularmente la provincia de Valencia, viven en este momento "la mayor crisis de la historia" y ha asegurado que, en este contexto, el Ejecutivo autonómico no puede plantearse otra cosa que no sea "trabajar sin descanso para ayudar a recuperar los municipios" que se han visto afectados por la DANA.

Cuestionada por si el Consell plantea retoques o refuerzos en su estructura para afrontar las consecuencias de la catástrofe, Susana Camarero ha reiterado que el Gobierno valenciano está "en cuerpo y alma" ahora "volcado en la recuperación y los trabajos de reconstrucción" y ha emplazado a la comparecencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el próximo jueves en Les Corts Valencianes. "Cualquier cuestión que tenga que contar el presidente la trasladará en esa comparecencia pública", ha avanzado.

"El jueves el presidente va a tener la posibilidad de trasladarles, evidentemente a los diputados, pero también a toda la sociedad, no solamente qué pasó, sino toda la reacción que él considera oportuna", ha añadido.

Interpelada por las reacciones del PPCV a la manifestación de este sábado --los 'populares' calificaron de "politizada" la protesta y acusaron a "entidades catalanistas" de acudir a "montar lío"--, la vicepresidenta y consellera ha reconocido que en la marcha hubieron "distintos perfiles de personas", ha mostrado "respeto absoluto a quien se manifiesta" y ha remarcado que la violencia "no representa a las personas que se manifiestan pacíficamente para mostrar el dolor, la frustración y la indignación".

Cualquier decisión es de Mazón

Sobre posibles ceses de consellers antes de la comparecencia de Mazón el jueves en Les Corts, Camarero ha indicado que "todo" el Gobierno valenciano está "a disposición del presidente". "Cualquier decisión que tenga que adoptar le corresponde a él, tanto la decisión y el momento de la comunicación", ha asegurado. Por ello, se ha remitido a esa convocatoria y ha subrayado que, mientras tanto, el Consell "seguirá trabajando en ayudar a quien nos necesita".

"Evidentemente, entiendo la frustración, el enfado, la situación que viven las personas, no solamente la sociedad valenciana, sino especialmente los afectados. Y por eso no puedo hacer otra cosa que, ante los distintos bulos que se han también vertido durante los últimos días, trasladarles que en la comparecencia del jueves se va a explicar todo", ha adelantado.

En cualquier caso, Camarero ha rechazado exponer de nuevo "la cronología" de los hechos ocurridos desde el martes 29 de octubre porque ha insistido en que eso "es lo que va a hacer el presidente el próximo jueves" en el parlamento valenciano. "Es el próximo jueves cuando se podrá determinar y detallar con todo tipo de cronología qué ha sucedido y qué se ha ido produciendo (...), es el lugar idóneo para explicar todos estos detalles", ha señalado.

Muchas experiencias y aprendizajes

Finalmente, preguntada de nuevo por la autocrítica del Consell por la gestión de la DANA, la vicepresidenta ha asegurado que una "catástrofe natural como la que hemos vivido, que no se ha conocido en la historia ni de esta comunidad ni de este país, evidentemente tiene que dejar muchas experiencias y aprendizajes".

Es más, ha considerado que en "el futuro" tendrán que trabajar "no solamente en la reacción y los protocolos de emergencia, sino también en la propia infraestructura, el propio territorio y en el por qué estos municipios han sido más dañados". También en "la situación de las viviendas, en el cómo edificamos". "Evidentemente que tiene que haber aprendizaje, si no, nos estaríamos equivocando", ha apuntado.

No obstante, ha matizado que "todo tiene su etapa" y en este momento "nos encontramos en una inicial". "Pero evidentemente tenemos que aprender y mejorar y evidentemente no podemos quedarnos estancados en el pasado, nunca", ha zanjado.