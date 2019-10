Las imágenes de los graves disturbios en Cataluña

Otras 37 asistencias se han hecho en la ciudad de Barcelona (6 altas in situ, 1 traslado y 30 activas); 8 en Tarragona (4 altas in situ y 4 traslados); 2 en la ciudad barcelonesa de Sabadell (1 alta in situ y 1 traslado); y 8 en Lleida (7 altas in situ, 1 traslado).