Illa espera la "aplicación efectiva" de la ley de amnistía este curso político

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el resto de su 'Govern', este viernes.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su deseo de que en este curso político se produzca la "aplicación efectiva y completa de la ley de amnistía": "Se tiene que aplicar y pedimos que se aplique", ha dicho.

El Govern celebra este viernes y sábado un encuentro en Arnes (Tarragona), en el que fijará las prioridades para el rumbo político, y que es la tercera reunión de estas características que celebra desde que arrancó la legislatura, tras el celebrado el año pasado en el monasterio de Poblet y el del pasado abril en Núria (Gerona).

En su intervención al inicio de estas jornadas, Illa ha señalado que el Poder Judicial "tiene que respetar" la voluntad del legislativo y del Congreso de los Diputados, en referencia a la ley de amnistía.

"De la misma manera que nosotros respetamos el Poder Judicial, el Poder Judicial tiene que respetar las decisiones del Poder Legislativo. Me gustaría que el curso político que iniciamos ahora vea la aplicación efectiva y completa de la ley de amnistía, una decisión tomada por quien le corresponde, que es el poder legislativo", ha sentenciado Illa.

Derechos lingüísticos

En su intervención, Illa también ha hecho referencia, de manera velada, a la polémica surgida en una heladería del barrio de Gràcia de Barcelona, que fue denunciada en las redes por discriminación lingüística respecto al catalán.

"Hemos visto episodios preocupantes de negación de derechos fundamentales, también de derechos lingüísticos. El catalán es la lengua propia de Cataluña, y esto como Govern lo tenemos que garantizar", ha indicado el president de la Generalitat.

Además, ha expresado su preocupación por el "clima tenso a nivel político", con "mucha radicalidad y agresividad" que "se aplica donde no se tiene que aplicar, que es en el lenguaje y en las maneras", y no "en la defensa de las formas".

Lo que demuestra valentía, ha dicho Illa, es justamente "la moderación, el respeto y la prudencia" de quien "está convencido de lo que defiende".