Illa y Puigdemont se reúnen por primera vez en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el ex 'president' y líder de Junts, Carles Puigdemont, este martes en Bruselas.

El presidente catalán, Salvador Illa, y el ex presidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, iniciaron este martes su reunión en la delegación de la Generalitat en Bruselas, el primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo.

Puigdemont llegó a pie diez minutos antes del encuentro a la delegación donde ya le esperaba Illa, que llegó en coche, una hora antes de la reunión.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que la negociación con Junts sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2026 esté en el orden del día de la reunión entre Illa y Puigdemont. "Cada negociación tiene su afán", ha recalcado Montero, quien ha asegurado que cuando el Gobierno aborde el proyecto de presupuestos con Junts será el Ministerio de Hacienda quien se ocupe de ello, al igual que lo hará con los demás grupos parlamentarios.

Eso sí, la vicepresidenta ha asegurado que el encuentro obedece a la voluntad de "seguir ganando confianza mutua" entre las distintas formaciones políticas, algo que considera "bueno para la convivencia y el diálogo", sin que esté en el "ánimo" de la convocatoria tratar de los presupuestos para el próximo año.

También el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha negado que la reunión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, con el líder de Junts Carles Puigdemont pretenda "allanar" el camino a los Presupuestos Generales del Estado sino que se enmarca en la "normalidad".

En la misma línea se ha expresado la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha considerado este martes que el encuentro entre Illa y Puigdemont es un "gesto político" para avanzar hacia la "normalización de la vida política y social de Cataluña" y que "fortalece el país".

Preguntada por los temas que se abordarán, ha apelado a la "privacidad" de estos encuentros y ha remarcado que la reunión con Puigdemont es por su figura como expresidente, no como líder de Junts. Sin embargo, ha reconocido que puede contribuir a acercar posturas. "Cuando hay posiciones diferentes, miradas diferentes, como puede ser el caso de esta u otras reuniones, la privacidad permite hacer un intercambio, establecer marcos de confianza para que a futuro pueda haber puntos intermedios que puedan derivar en diferentes acuerdos", ha subrayado.

La portavoz del Govern se ha mostrado "sorprendida" por las críticas de Junts, que ha señalado que la reunión llega "muy tarde" y que es fruto de las "instrucciones" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Descarto absolutamente ningún tipo de instrucción, ingerencia ni sugerencia de nadie. El presidente Illa inició la ronda de encuentros con los expresidentes y dijo que (el encuentro con Puigdemont) lo haría en el momento oportuno, ha considerado que es éste y por lo tanto se produce la reunión", ha afirmado la portavoz, que también ha recordado que Junts había "reivindicado y reclamado" la reunión.

"El compromiso del president de reunirse con Carles Puigdemont era firme. Quería acabar esta ronda de encuentros con los expresidentes de la Generalitat, pero había que encontrar el momento adecuado, el momento ha sido éste", ha agregado Panque, que ha reiterado que el deseo del Govern de que este encuentro se hubiera producido en el Palau de la Generalitat.

Asimismo, ha señalado que Illa afronta la reunión "del mismo modo y con el mismo ánimo que el resto de reuniones con ex presidentes" que ha mantenido desde que llegó a la presidencia.