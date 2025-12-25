Illa receta "esperanza, confianza y optimismo" y aboga por una Cataluña integradora

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Francesc Macià.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado este jueves un mensaje de "esperanza, confianza y optimismo" en un contexto de "cambios de fondo" y ha abogado por una Cataluña que acoja e integre a los recién llegados.

En el discurso institucional que ha pronunciado tras la tradicional ofrenda a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Francesc Macià, fallecido el día de Navidad de 1933, Illa ha reivindicado el marco de democracia y de Estado de bienestar que existe en Europa.

En estos "tiempos de cambios de fondo", a veces "muy acelerados", ha reivindicado "una Cataluña de convivencia que acoge e integra a todo el mundo".

Illa ha señalado que la presidencia de Macià también coincidió con "tiempos convulsos y de cambio" y ha llamado a usar su ejemplo como "guía" para la actualidad.

El president ha deseado feliz Navidad a los catalanes y les ha recomendado que no abandonen la "precaución" y la "prudencia" ante los avisos de temporal que hay especialmente en el norte de Cataluña, por lo que ha llamado a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

A Illa lo han acompañado en esta ofrenda floral hasta doce consellers.

También el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por el tercer teniente de alcalde, Albert Batlle, ha participado en este tradicional homenaje. Los concejales Damià Calvet (Junts) y Jordi Coronas (ERC) han formado parte de la delegación del consistorio.