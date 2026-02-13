Illa se reincorpora este lunes "de forma progresiva" tras un mes de baja

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporará el lunes de "forma progresiva" al trabajo tras casi un mes de baja por una osteomielitis púbica que le provocó un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores.

Illa, que ya ha recuperado completamente la movilidad, ha anunciado su reincorporación en un mensaje en la red social X, en el que ha afirmado que regresa "con muchas ganas, energía y determinación".

Aunque tiene que seguir el tratamiento antibiótico, el equipo médico ha avalado la reincorporación progresiva de Illa a sus actividades presenciales, que seguirá combinando con la rehabilitación establecida, han informado de la Presidencia de la Generalitat.

En este sentido, Illa reaparecerá el lunes a primera hora de la mañana con una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat y posteriormente seguirá con su agenda institucional.

"Mi agradecimiento al personal del Hospital Vall d'Hebron por su profesionalidad, dedicación y calidad humana. Nuestra sanidad pública es un orgullo colectivo", ha enfatizado el presidente catalán, que también ha dado las gracias "por todo el calor y los ánimos" que le han trasladado durante estos días.

Desde el Hospital Vall d'Hebron, donde Illa ingresó el 17 de enero y estuvo hasta el 30, han señalado en un comunicado que el presidente ha evolucionado "muy favorablemente" y que ha recuperado "totalmente" la movilidad, lo que ha permitido su vuelta al trabajo.

Para la patología que sufre Illa, el tratamiento antibiótico es de unas ocho semanas y ahora ya lleva cuatro.

Una enfermedad potencialmente grave

Illa llegó a este hospital barcelonés el pasado 17 de enero aquejado de dolor y problemas motores en las piernas, y fue ingresado por una osteomielitis púbica, una inflamación ósea causada por una infección bacteriana, llegando a pasar los primeros días en la UCI.

El equipo que lo trató señaló que la enfermedad de Illa era "potencialmente grave", pues podría haber provocado una sepsis (respuesta extrema de un cuerpo a una infección que puede ser letal), pero fue tratada a tiempo y la evolución clínica fue buena.

Tras salir del hospital el 30 de enero, el presidente catalán ha seguido desde entonces en situación de hospitalización domiciliaria porque debía continuar con el tratamiento antibiótico por vía endovenosa.

Durante este periodo, en el que el gobierno catalán ha tenido que gestionar la crisis de Rodalies, el presidente catalán ha permanecido "perfectamente informado" de la situación, según señaló la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, esta semana.