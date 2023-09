Un incidente entre el socialista Óscar Puente y otro pasajero provoca un retraso en el AVE Valladolid-Madrid

El AVE que une la capital vallisoletana con Madrid y que parte de la estación Campo Grande a las 8.45 horas ha salido con un retraso de 22 minutos este viernes debido a un incidente en el que se han visto implicado el diputado socialista y exalcalde de Valladolid Óscar Puente con otro pasajero. Finalmente, el tren llegó a la capital de España con una demora de 17 minutos.

Puente se disponía a coger el tren para asistir en el Congreso de los Diputados a la sesión para la segunda votación del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, según han explicado fuentes municipales.

Según añaden fuentes policiales, un viajero ha interpelado a Óscar Puente y el exalcalde de Valladolid ha avisado al interventor del AVE por la actitud de esta persona.

La explicación del joven que se ha enfrentado a Óscar Puente: “Yo le he preguntado que qué le parece lo de Puigdemont mientras hablaba con un palmero”.“No me ha contestado, se ha limitado a decir que me echaran del tren”.“Casualidades del destino estábamos sentados al lado” pic.twitter.com/euAg6vLYqw