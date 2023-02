Los socios de investidura de Sánchez fuerzan el retraso de la reforma socialista de la ley del 'solo sí es sí'

El PSOE no ha logrado el apoyo de la Junta de Portavoces del Congreso para debatir en el Pleno de la próxima semana su reforma de la Ley del 'sólo sí es sí', como pretendía. El debate, pues, se trasladará con casi toda seguridad al 7 de marzo, la víspera de la manifestación del Día de la Mujer, fecha que ha apuntado el portavoz socialista, Patxi López.

Previamente a la reunión de la Junta de Portavoces, la proposición del PSOE ley había sido tramitada de urgencia gracias a los votos de PSOE, PP y Vox, y con la abstención de Podemos. Eso implicaba la reducción a la mitad de todos los plazos.

El siguiente paso es poner fecha a su debate. En la Junta de Portavoces el PSOE ha propuesto que sea la próxima semana, pero al no estar ni publicada aún ni tener todavía el visto bueno del Gobierno, necesitaba un acuerdo unánime de todos los grupos. Y no lo ha conseguido.

Los socios de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso (ERC, EH Bildu y Más País) se han plantado y han urgido al Gobierno de coalición a presentar una reforma de la ley del solo sí es sí consensuada con Podemos antes de llevar al pleno cualquier debate.

ERC, EH Bildu, JxCAT y Más País piden llevar el debate cuando haya acuerdo y BNG y la Cup no ven con buenos ojos la proposición de ley del PSOE porque consideran que vuelve al modelo anterior y es "electoralista".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado de que el PSOE no puede contar con ERC para "tirar hacia delante" la modificación de la ley "sin la ministra de Igualdad" porque sería "marciano" y "extraterrestre" y el diputado de Bildu Oskar Matute ha añadido que "las prisas no son buenas consejeras".

"No vamos a apoyar la urgencia...es necesario un cauce de diálogo y de acuerdo de las dos partes del Gobierno", ha incidido Matute al tiempo que ERC ha avisado de que no apoyará un adelanto del debate ni continuará la tramitación en la toma en consideración sin un pacto con el Ministerio de Igualdad.

"Este Gobierno hace bien en ser plural, polifónico y en mostrar diferentes voces pero siempre dentro de una misma partitura para que no haya cacofonía", ha dicho el diputado de Bildu.

Los socios piden la "necesaria" presencia del Ministerio de Igualdad e inciden en que no tendría sentido lo contrario. Una posición en la que incide Unidas Podemos al señalar que no habrá posibilidad de pactar nada "si no está el Ministerio implicado".

Este mismo martes, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reprochado a sus socios del PSOE que aún no hayan respondido a la solicitud de Igualdad de reunirse para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la ley del solo sí es sí: "No entendemos por qué no quieren negociar, es una reunión vital".

En este contexto en el que la negociación entre las dos partes está bloqueada, el portavoz ha recordado que han llegado a hacer hasta seis propuestas diferentes mientras que el PSOE solo ha hecho una "y nunca la cambió".

Por su parte, portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha considerado "sorprendente" que los miembros de Podemos de la Mesa no hayan apoyado, no ya la urgencia, sino la toma en consideración del texto, algo que "no había pasado nunca". "Lo tendrán que explicar ellos", afirmó

A su juicio, la reforma tiene su urgencia en su intención de "parar la sangría de la alarma que se está generando por las rebajas de condenas y la excarcelación" de agresores sexuales "antes de lo que les hubiera correspondido con las penas anteriores".

En este ambiente de tensión, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido discreción a los dos socios y ha advertido a Unidas Podemos, sin citarlo, que "sin ruido se trabaja muchísimo mejor". "Sé muy bien que cuando se quiere llegar a un acuerdo conviene tener cierta discreción, calma y serenidad", ha afirmado, para añadir a continuación que "sin ruido se trabaja muchísimo mejor. Lo dice una ministra que ha tenido en sus manos 14 acuerdos complejísimos", ha subrayado.