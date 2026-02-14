José María Aznar publica una foto junto a Juan Carlos I, "el Rey de las libertades y la democracia en España"

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha publicado en la red social Instagram una foto junto al rey emérito, Juan Carlos I, con un breve mensaje en el que subraya el "reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España".

En la instantánea, realizada en lo que parece el salón de un hotel de una localización que se no se cita, se ve a un Aznar de pie y sonriente tomando la mano derecha del monarca, que se encuentra sentado y con aparente buen aspecto. El ex presidente ha publicado esta foto en un momento en el que se han sucedido las especulaciones sobre el estado de salud delicado por el que podría pasar el exjefe de Estado tras su ausencia en el funeral de su cuñada Irene de Grecia.

No obstante, el entorno del emérito, de 88 años, ha asegurado que a pesar en Navidad sufrió "un bajón", se ha recuperado y ya tiene la mente puesta en su regreso a España el próximo mes de abril para participar en las regatas que se celebrarán en Sanxenxo.

"Excelentemente bien" y feliz

El Rey Emérito se encuentra "excelentemente bien" de salud y feliz, según ha trasladado al periodista Carlos Herrera, a quien también ha comunicado su intención de volver a visitar España pronto. Según ha adelantado la Cope, Herrera ha compartido este sábado un mensaje que le ha hecho llegar Juan Carlos I, en el que asegura encontrarse en buena forma. "Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien", dice, y admite que sufre los achaques normales de su edad. "Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo", bromea. "Estoy excelentemente bien", deja claro el rey emérito, quien explica que su intención es visitar España pronto. Además, agradece desde Abu Dabi el interés de todas las personas que se han preocupado por él.