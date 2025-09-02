Los jueces critican a Sánchez por sus "declaraciones populistas al modo de Trump"

La mayoría de asociaciones judiciales han rechazado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una entrevista en TVE dijo este lunes que "hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia" en referencia a los casos de supuesta corrupción que afectan a familiares suyos.

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha lamentado que "Pedro Sánchez no conoce el respeto al Poder Judicial que es básico en un Estado de derecho".

Ha recordado que sus críticas al Poder Judicial "son evidentes desde hace mucho tiempo" y que "está gobernando con los votos de Junts fruto de un pacto en el que se habla de lawfare (persecución judicial con fines políticos)".

La asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV) manifiesta en un comunicado que "los jueces cumplen con la ley, trabajan con profesionalidad y en defensa de los derechos de los ciudadanos", y estima que "no es aceptable cuestionar la integridad de todo un poder del Estado". "El Estado de derecho se sustenta en el respeto a la independencia judicial", zanja la AJFV.

Por su parte, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha indicado que quizá no le correspondía al presidente del Gobierno realizar esas manifestaciones pero ha advertido de que "se está tratando de instrumentalizar la Justicia por motivos políticos".

Rodríguez ha abundado en que "hay una judicialización de la actividad política que hace que los tribunales tengan que ser rigurosos para que no se instrumentalice el Poder Judicial en casos determinados".

Por último, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha calificado de "muy graves" las declaraciones de Pedro Sánchez que, a su juicio, recuerdan a "manifestaciones populistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra jueces que le molestan".

Para Portillo "es irresponsable lanzar ese mensaje deslegitimidador de que hay jueces que no son independientes" y supone "una estratégica política dañiña" cuando lo que a su juicio debió transmitir el presidente del Gobierno es "confianza en el Poder Judicial".

"Hay que dejar a los jueces trabajar en paz, es el funcionamiento del Estado de derecho", ha concluido.